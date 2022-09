Se siete alla ricerca di una scheda video di fascia alta venduta senza i tipici sovrapprezzi di questo periodo, vi consigliamo di non perdervi la potentissima Asus TUF GeForce RTX 3090, dal momento che può essere acquistata a soli 1.187,48€.

Il prezzo è davvero vantaggioso poiché parliamo di circa 400€ in meno rispetto a quello originale, e viene ulteriormente avvalorato dal fatto che si tratta di una delle migliori RTX 3090 custom, ossia personalizzata e migliorata rispetto a come l’aveva pensata la casa madre. A differenza di molte altre schede video, che rimangono invendute a causa dei sovrapprezzi, questa ha tutti i crismi per essere acquistata senza pensarci due volte, soprattutto per chi vuole fare un grosso update alla parte grafica del proprio PC.

Con i suoi 24GB di VRAM, la Asus TUF GeForce RTX 3090 non soddisferà solo le pretese dei videogiocatori più esigenti, ma anche quelle dei creator, essendo capace di gestire anche l’8K. Su questa versione Asus ha aumentato le frequenze di clock della scheda e, allo stesso tempo, ha fatto in modo che le temperature non ne risentissero, installando 3 ventole ad alte prestazioni con rotazione contraria.

Asus si è assicurata inoltre di implementare componenti duraturi e che emettano poco rumore, un lavoro certosino se consideriamo che la dissipazione coinvolge tutta la superficie della scheda. Anche la parte inferiore, ossia quella opposta alle ventole, è pensata per far sì che l’aria calda non comprometta le prestazioni durante le lunghe sessioni di gioco, invogliando l’aria calda proveniente magari da altri componenti a passare attraverso le ventole di scarico del telaio invece di essere reimmessa nel dissipatore della GPU.

A questo punto, se siete interessati a dare uno sguardo più approfondito a questa scheda video o procedere direttamente all’acquisto approfittando di questa offerta speciale, non dovreste far altro che visitare la pagina dedicata al prodotto che vi abbiamo comodamente linkato.

Oltre a ciò, vi rimandiamo sia alla lista di offerte disponibili, proprio qui sotto, sia ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

