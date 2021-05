Oltre 350€ di sconto su tapis roulant ed altri articoli sportivi su eBay!

Mentre tra le offerte di oggi continuano le imperdibili offerte dedicate allo Star Wars Day, noi ci prendiamo un’attimo una pausa dall’universo di Guerre Stellari per segnalarvi quelle che sono le nuove offerte del giorno degli Imperdibili di eBay, i cui sconti, come sempre, vi permetteranno di acquistare un gran numero di articoli a prezzi davvero imperdibili!

Molte sono le proposte di oggi ma, per ciò che riguarda le migliori offerte, eBay si sta spendendo in queste ore su di una moltitudine di proposte utili per tenersi in forma, concentrandosi per lo più sui prodotti dedicati allo sport tra le mura di casa, con articoli che possono andar bene per qualsiasi evenienza… e qualsiasi tasca. Si spazia da prodotti economici e di uso più comune come, ad esempio, pesi, loop bands e simili, sino ad articoli ben più ingombranti, come panche e tapis roulant, con questi ultimi che possono raggiungere sconti anche superiori ai 300€!

Un esempio in tal senso è relativo allo straordinario (e tecnologico) tapis roulant YM TAP 180 PRO, che dai suoi originali ben 1.300,00€, ed oggi in sconto a soli 949,99, con un taglio al prezzo di ben 350€! Un vero e proprio affare per un prodotto che non solo vi terrà in forma, ma vi aiuterà anche a farlo nel modo più leggero e comodo possibile.

Il tapis roulant YM TAP 180 PRO, infatti, arricchisce l’esperienza d’uso con una serie di accessori che, ne siamo certi, faranno la gioia di tutti gli sportivi costretti in casa, visto che piò contare su feature come lettore MP3, poggia tablet, funzioni di streaming e persino funzioni online per sfidare gli amici in vere e proprie competizioni multiplayer, aiutandovi così a stemperare quella monotonia che, di frequente, grava sull’allenamento domestico.

Questo tapis roulant, invece, è persino in grado di simulare un percorso all’aperto, potendosi connettere alla vostra smart tv e passando in streaming, su schermo, oltre 50.000 video ripresi in diverse località del mondo, offrendovi quindi un’esperienza che, sincronizzandosi con la sfida proposta dalla marcia in termini di pendenza, velocità e fatica, possa darvi l’impressione di allenarvi all’aperto.

Insomma, un prodotto eccezionale che, scontato di ben 350€ potrebbe cambiare il modo in cui, fino ad oggi, vi siete allenati in casa, ben chiaro che questa è comunque solo una delle tante proposte di eBay e che, per questo, vi invitiamo a consultare non solo la nostra lista di prodotti consigliati, ma anche l’intera selezione di offerte del portale. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

