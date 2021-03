Oltre 4000 libri in sconto con le nuove offerte Mondadori!

Dopo avervi segnalato la promozione che vi permetterà di acquistare tanti giocattoli a prezzo scontato, torniamo sul portale di Feltrinelli per segnalarvi un’offerta dedicata esclusivamente agli Oscar Mondadori. Infatti, fino al 18 aprile, avrete la possibilità di acquistare best seller, saggi, libri per ragazzi e tanto altro con uno sconto del 20%! Aderire a questa iniziativa è semplicissimo, poiché i libri sono già scontati e presenti nel catalogo virtuale del portale e gli unici esonerati da questa iniziativa sono le novità uscite negli ultimi 6 mesi.

Questa iniziativa di Feltrinelli riguarda tutte le principali collane raccolte negli Oscar Mondadori, come la collana Junior per i giovani lettori, gli Oscar Classici, gli Oscar Moderni e soprattutto i Bestsellers. Ed è proprio quest’ultima categoria che include alcuni dei maggiori successi della letteratura degli ultimi anni, come ad esempio Il Prigioniero del Cielo di Carlos Ruiz Zafòn, oppure il celebre I pilastri della terra di Ken Follett.

Inoltre, vi segnaliamo che grazie a questa promozione è possibile trovare anche il libro Meno Dodici, la vera storia dietro la fiction di successo “Doc – Nelle Tue Mani” con Luca Argentero, e che racconta le vicende di un medico che deve vedersela con il fatto di esser rimasto in coma per 12 anni. Questo libro è stato scritto proprio dal protagonista della triste vicenda, il dott. Pierdante Piccioni, che ha voluto raccontare come ha vissuto il suo approccio verso questo nuovo mondo, e di cosa ha fatto per riguadagnare il tempo “perso” con la sua famiglia

Insomma, Feltrinelli con questa iniziativa dedicata agli Oscar Mondadori ha realizzato una lista di libri adatta veramente a tutti, e proprio a causa della vastità di prodotti che non possiamo far a meno di suggerirvi di visitare la pagina della promozione e trovare l’occasione perfetta in base ai vostri gusti, entro il 18 aprile. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Feltrinelli, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!