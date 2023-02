Se avete voglia di sfruttare al meglio i vostri momenti di relax a fine giornata, dalla visione di film e serie fino a una serata a tema videoludico, sapete più che bene quanto sia fondamentale avere un televisore con un pannello di qualità. Se, quindi, state cercando una soluzione che vi soddisfi al meglio, vi consigliamo di non farvi scappare l’ottima offerta applicata su questo modello Samsung, disponibile su eBay a un prezzo super scontato. Solo per poco, infatti, potrete portare a casa il Samsung QE55Q60BA 55 ” Ultra HD al prezzo più basso di tutto il web, ovvero ad appena 639,00€ invece di 1.049,00€.

A questo prezzo, davvero imperdibile tenendo presente la caratura dell’articolo, potrete portare a casa una smart TV in grado di assicurarvi visioni imperdibili, un comparto audio di qualità e un design minimale perfetto per un arredamento moderno ed elegante. Dunque, un’offerta da non farvi scappare, fintanto che è ancora disponibile su eBay!

La Samsung QE55Q60BA 55 ” Ultra HD vi assicura il 100% di volume colore con Quantum Dot, una riproduzione fedele e vibrante di ogni sfumatura grazie alla tecnologia HDR e delle immagini realistiche, con chiarezza e dettagli davvero sorprendenti. Grazie alla gamma QLED di Samsung, inoltre, la smart TV riesce a sfruttare la tecnologia Quantum Dot per trasformare la luce in uno spettro cromatico straordinariamente potente.

Da menzionare con attenzione anche il comparto audio, il Dolby Atmos offre un’esperienza audio surround di nuova generazione, con altoparlanti a canale superiore che creano un’atmosfera di livello cinematografico. In questo modo, sarete completamente travolti dal contenuto di cui state fruendo, senza perdere dettagli di dialoghi, brani musicali e altro ancora!

Non meno importante, potrete scoprire numerosi film e serie grazie a Samsung Smart Hub. Grazie a quest’ultima, in pochi passaggi potrete accedere ai programmi, ai giochi e alle app che preferite. Inoltre, avrete la possibilità di organizzare e personalizzare le impostazioni sul vostro telefono per aggiungere i contenuti che volete ai vostri preferiti, senza perder tempo per ritrovarli!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

