Oltre 500€ di sconto sulla soundbar Samsung Q950T su Mediaworld

Dopo la decisione di Mediaworld di iniziare la nuova settimana dedicando la sua iniziativa “Solo per oggi” ai prodotti Apple, oggi il portale ritorna a quella che è la sua normalità, tornando a proporre prezzi vantaggiosi non su prodotti di un solo brand, ma su articoli di vario genere.

Diverse le proposte in sconto dunque, anche se la nostra attenzione è stata catturata dalla soundbar Samsung HW-Q950T, che sicuramente saprà catturare l’interesse dei molti appassionati di cinema e videogame tra voi, visto che questo modello top di gamma della casa coreana è venduto al prezzo di 979,00€ invece di 1.499,00€. Un risparmio enorme, che abbiamo avuto modo già di segnalarvi non molto tempo fa in un’altra occasione su eBay, sebbene lo sconto applicato oggi da MediaWorld sia molto più vantaggioso.

Vi ricordiamo che acquistare la soundbar Samsung HW-Q950T a meno di 1.000€ non è un’opportunità che si presenta ogni giorno, motivo per cui consigliamo a coloro che vogliono avere un’esperienza sonora quanto più vicina possibile a quella del cinema di non farsi sfuggire questa occasione, anche perché questo specifico modello riesce veramente ad offrirvi una qualità audio all’avanguardia, merito dei suoi sofisticati e numerosi driver integrati e alle più recenti tecnologie di riproduzione di Samsung, che ottimizzano l’audio in base al tipo di contenuto visualizzato.

Il subwoofer dedicato, inoltre, saprà dare al suono il giusto peso per far sì che le scene di azione vengano rese al meglio, con dettagli profondi ed equilibrati. A tal proposito, la Samsung HW-Q950T è una soundbar tuttofare dato che, grazie al suono equilibrato, potrete utilizzarla per guardare film, ascoltare musica, giocare o, semplicemente, seguire i programmi televisivi, dove il parlato la fa da padrone. Grazie alle sue numerose modalità, ognuna ottimizzata per una specifica situazione, avrete modo di apprezzare i vostri contenuti multimediali come mai prima d’ora. A questo si aggiunge la parte smart e la facilità d’uso, che sono altri punti di forza di questa soundbar, che è capace di offrirvi un divertimento a 360°.

Insomma, le opportunità di acquisto offerte oggi da Mediaworld sono numerose e imperdibili, ed ecco perché consigliamo caldamente di visitare la pagina dedicata, in modo che possiate voi stessi controllare se è presente il vostro prodotto preferito.

