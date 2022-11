Siete alla ricerca di una nuova soundbar con cui migliorare la vostra esperienza di riproduzione di film, serie tv e musica? Nonostante il Black Friday non sia ancora arrivato, le offerte su Amazon sono già cominciate, e oggi potrete approfittare di una promozione davvero imperdibile.

La soundbar LG S95QR è infatti in sconto su Amazon a soli 915,72€ invece di 1.499,00€. Si tratta di un ribasso del 39%, che vi porterà a risparmiare oltre 580,00€; considerando la qualità davvero eccellente del prodotto si tratta di un’offerta davvero da non perdere!

Questa soundbar presenta un audio surround 720° con tecnologia Dolby Atmos e DTS:X, e con i suoi 9.1.5 canali e 810W di potenza riuscirà a immergervi completamente nel suono, rendendo la vostra esperienza di ascolto alla pari di quella di un cinema. Saranno ben 5 altoparlanti a riprodurre l’audio, di cui uno al centro, capace di proiettare il suono verso l’alto. In questo modo riuscirete a sentire i dialoghi in modo ancora più nitido, non perdendovi nemmeno una parola durante i vostri film e serie tv preferiti.

Ogni altoparlante presenta poi tre canali, uno up-firing e due frontali, generando un audio coinvolgente da ogni angolazione e permettendovi così di posizionare i diversi pezzi della soundbar con versatilità in base allo spazio a vostra disposizione. Ovviamente il prodotto LG è perfetto anche per ascoltare musica, e grazie alla qualità altissima potrete ascoltare ogni brano con una pulizia del suono cristallina, concependo ogni nota così com’è stata pensata dagli artisti.

Non è tutto: la soundbar supporta le tecnologie VRR e ALLM, rendendo anche il gaming spettacolare attraverso la riduzione dell’effetto di tearing. Il dispositivo è compatibile anche con gli assistenti vocali più comuni come Alexa e Google Assistant; potrete quindi controllare il volume della riproduzione attraverso i vostri dispositivi smart anche dall’altra parte della casa, in modo da godervi la musica in qualsiasi stanza.

Insomma, la soundbar LG S95QR è un prodotto davvero spettacolare capace di rivoluzionare il modo in cui guardate film, ascoltate la musica e giocate ai videogiochi, quindi non possiamo che consigliarvi di approfittare dell’offerta, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Vi suggeriamo anche di acquistarla subito, dato che lo sconto potrebbe terminare e non ripresentarsi durante questo Black Friday.

