Oltre il 50% di sconto per il Singles Day di GearBest

In occasione del Singles Day, come vi avevamo già preannunciato, da GearBest sono iniziati grandissimi sconti per molti prodotti tech. Infatti in queste ore è possibile trovare una selezione di smartphone, notebook, smartwatch, elettrodomestici per la cura della casa e persino droni con i prezzi tagliati anche del 50%!

L’offerta che spicca fra quelle proposte dallo store è quella sullo smartwatch Amazfit T-Rex, che può esser acquistato con oltre il 50% sconto, ossia a 98,60€. Questo smartwatch dall’aspetto compatto è in grado di resistere a condizioni estreme e grazie ai suoi pulsanti metallici, grandi e facili da individuare, il funzionamento è facilitato durante il movimento. Amazfit T-Rex, è in grado di resistere fino a 50 metri sott’acqua e la sua scocca in metallo lo rende resistente agli urti, mentre il cinturino in silicone, è disponibile in ben 5 colori fra cui scegliere.

Lo schermo è un AMOLED da 1,3 pollici, in grado di mostrare immagini chiare e definite, e presenta tutte le funzioni classiche di uno smartwatch ma con l’aggiunta di alcune feature particolari come il supporto al GPS, in grado di monitorare fino a 40 ore di spostamenti. La durata della batteria è in grado di far arrivare l’autonomia di Amazfit T-Rex all’ottimo risultato di ben 20 giorni senza ricarica – che arrivano a 66 in caso di sola la funzione orologio-. Queste prestazioni incredibili sono dovute grazie al chip a bassa potenza che ottimizza le prestazioni e disattiva lo schermo in caso di non utilizzo, mantenendolo però sempre operativo.

