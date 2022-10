Il clima degli ultimi mesi si è dimostrato, senza alcun dubbio, imprevedibile e spesso catastrofico, causando non pochi disagi in varie zone del nostro paese, ormai costantemente in situazione di allerta meteo, almeno secondo il sevizio meteorologico nazionale.

Per questo, oggi come oggi, val certamente la pena considerare l’acquisto di una piccola e affidabile stazione metereologica da tenere in casa, con cui monitorare in modo immediato, e abbastanza affidabile, quella che è la situazione meteo della vostra area, il tutto investendo cifre che, in occasioni come questo Prime Day, possono rivelarsi non troppo alte.

Un esempio, in tal senso, è forse questa offerta dedicata ad una delle stazioni meteo più acquistate ed apprezzate del portale, ovvero l’ottima Bresser 7002511, una stazione meteo il cui rapporto qualità/prezzo è così alto e vantaggioso da essersi guadagnata il titolo di “Amazon Choice”, che Amazon concede a quei prodotti che brillano proprio per qualità e convenienza.

Un piccolo gioiello, che il portale sta oggi scontando addirittura al 54%, con un prezzo di vendica che è sceso dagli originali 129,00€, a soli 59,00€, che non sono affatto male per una stazione che vanta, in confezione, anche la presenza di un rilevatore esterno multifunzione che include persino un pratico anemometro per la misurazione automatica della velocità del vento!

Al sensore il compito di raccogliere automaticamente i dati come temperatura, umidità, velocità del vento, e persino la piovosità, ed alla stazione posta in casa, il compito di elaborarli, registrando in tempo reale tutti i valori metereologici, elaborando previsioni con una durata media di circa 12 ore.

Potrete persino impostare un allarme individuale per i valori massimi e minimi qualora, ad esempio, pensiate sia utile tenerli sotto controllo specifici fattori che potrebbero allertarvi in caso di temporali o nubifragi, così da evitare situazioni ostacolanti o pericolose.

In sintesi, parliamo di una stazione meteo completa ed affidabile che, vista soprattutto la presenza di un accessorio da esterno, vale certamente molto più del prezzo al quale Amazon la sta proponendo. Per questo, vi invitiamo a completare subito il vostro acquisto, visitando la pagina Amazon dedicata alla promo prima dello scadere di queste ultime ore di Prime Day, o comunque prima che il prodotto vada esaurito.

