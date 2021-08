Oltre il 60% di sconto sugli aspirapolvere Hoover su Amazon

Quella di oggi è stata l’ennesima mattinata ricca di offerte interessanti e ci sono tutti i presupposti per iniziare questo pomeriggio allo stesso modo. Vi informiamo, infatti, che su Amazon sono ritornate le fantastiche offerte dedicate agli aspirapolvere a marchio Hoover, questa volta però con sconti che superano persino il 60%.

I modelli selezionati da Amazon non si limitano solo agli aspirapolvere senza filo, ma includono anche scope a vapore, nonché modelli a traino, utili per chi necessita della massima potenza, rinunciando però al comfort causato dalla presenza del tubo telescopico e dai fastidiosi cavi di alimentazione. Ad ogni modo, qualsiasi sia la tipologia di aspirapolvere che cercate, le attuali offerte riservate ai modelli a marchio Hoover sapranno soddisfare le vostre esigenze di budget. Come detto, diverse sono le soluzioni che godono di una scontistica elevata e una di queste è l’Hoover Freedom FD22G, il cui risparmio di ben 140,00€, o del 61% se preferite, vi permetterà di comprarlo a soli 89,90€, una cifra che abbiamo visto molto raramente su questo specifico modello.

Oltre ad essere un ottimo aspirapolvere, l’Hoover Freedom FD22G sa essere anche un eccellente pulitore portatile, grazie alla sua ottima versatilità, che vi permetterà di rimuovere il tubo e la spazzola integrata affinché possiate raggiungere e pulire anche i punti più difficili da raggiungere, oltre a permettervi di rimuovere le briciole su divani, mobili e negli interni della vostra auto. Ovviamente, tutto questo lo si potrà fare senza l’ausilio di fili, dato che l’Hoover Freedom FD22G integra una batteria che garantisce un’autonomia di circa 30 minuti. Inoltre, per facilitarvi la pulizia, questo modello viene dotato di diversi accessori, i quali saranno facili da sostituire e da pulire. Insomma, un vero alleato per ogni esigenza di pulizia che non dovreste lasciarvi sfuggire, almeno non a questo prezzo.

