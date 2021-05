Oltre il 70% sui migliori antivirus e software grafici su Amazon

Per quanto concerne il mondo delle offerte, non si può certo dire che questa seconda settimana di maggio non sia iniziata bene, anzi, la quantità e la convenienza delle offerte sembra competere con quelle di settimana scorsa. A confermalo ci pensa ancora una volta Amazon che, per pochi giorni, sconta in maniera pesante alcuni dei software più importanti e richiesti, come antivirus e programmi di editing grafico.

Tra questi vi è l’ottimo Adobe Creative Cloud Photography Plan, il cui piano di 1 anno con 20GB di spazio vi permetterà di creare, modificare e salvare le vostre foto con Lightroom e Photoshop, probabilmente i due programmi di editing più usati in assoluto. Come detto, la variante proposta dal portale è quella da 1 anno e viene proposta a soli 94,99€ invece dei soliti 154,33€, un risparmio importante per coloro che sono soliti usare programmi di editing, per lavoro o per semplice hobby.

Come non segnalare poi il sempre ottimo e utile McAfee Internet Security 2021, uno dei migliori antivirus per i vostri dispositivi, il cui abbonamento da 1 anno viene proposto a soli 21,49€ invece di 69,95€. Come avrete avuto modo di scoprire col tempo, installare oggi un buon antivirus è più importante che mai, dal momento che con l’avanzare della tecnologia aumentano anche gli attacchi informatici, ed ecco perché affidarsi ad un’ottima soluzione significa mettere i propri dati e la propria privacy al sicuro e lontano dai malintenzionati.

Oltre a garantirvi una delle migliori protezioni possibili, vi ricordiamo che antivirus come McAfee Internet Security 2021 includono anche software di gestione delle password, che vanno a collegarsi con il vostro browser memorizzando e/o creando nuove password sicure, con lettere, numeri e caratteri speciali, i quali potrete anche non memorizzarli, dato che ci penserà il software a conservarli e tirarli fuori solo nel momento in cui dovete accedere ad una piattaforma, che sia il vostro conto bancario o un semplice sito web.

Ancora una volta, quindi, Amazon da la possibilità di acquistare le chiavi di alcuni dei software più blasonati a prezzi stracciati, permettendovi di usufruire di numerose funzioni e affidabilità che solo in determinati programmi è possibile trovare. Ciò detto, vi lasciamo in calce le offerte disponibili e vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!