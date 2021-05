Ombrelloni da giardino | I migliori del 2021

Il mese di maggio è ormai alle porte, e con esso è sempre più forte la voglia di estate, ed infatti dopo aver realizzato la guida sui migliori tavoli e gazebo, è giunto il momento di proporvi la nostra selezione dei migliori ombrelloni da giardino del 2021!

Un ombrellone da giardino, si sa, è la soluzione più immediata quando si vuole creare una piccola area d’ombra e, con una spesa minima, si riesce a soddisfare qualsiasi necessità, grazie ad un funzionamento facile ed immediato, capace però di adattarsi a tantissime circostanze. Infatti in questa selezione vi abbiamo proposto articoli che possono esser posizionati al centro di un tavolo per mangiare all’ombra, fino ad arrivare a modelli più elaborati con un telo suddiviso e con la capacità di orientarsi in modo da contrastare il calare del sole. Insomma, come sempre, abbiamo pensato alla maggior parte di scenari che vi potrebbero capitare in questa estate, dove però non abbiamo lasciato fuori gli ultimi ritrovati in quanto a tecnologia ed energie alternative, includendo persino articoli dove è presente un pannello solare che permette di usare luci a LED e caricare dispositivi.

Ad ogni modo, non vogliamo trattenervi oltre, quindi vi lasciamo alla nostra selezione dei migliori ombrelli da giardino del 2021.

I migliori ombrelloni da giardino

Ombrellone tondo Ribelli

Cominciamo la nostra selezione di ombrelloni da giardino con quello realizzato da Ribelli, un prodotto minimale e che, in appena 40€ riesce ad essere una soluzione perfetta per chi vuole spendere poco. Grazie al suo telo parasole in resistente materiale che fornisce una protezione UV 50+, disponibile in ben 4 colori, questo ombrellone è una perfetta soluzione tanto per i giardini quanto per i terrazzi. Con un diametro di ben 240 cm ed un’altezza massima di circa 250 cm, questo ombrellone è composto da un bastone in acciaio verniciato e 6 stecche che compongono la parte superiore, che in caso di maltempo, possono esser chiuse comodamente per evitare danni da intemperie.

Ombrellone rettangolare MVPower inclinato

Questo ombrellone dal design classico è perfetto per proteggere da sole o pioggia qualsiasi terrazzo grazie alla sua resistente copertura in poliestere con rivestimento impermeabile. Oltre ad esser regolabile in altezza, questo ombrellone può essere acneh inclinato e soddisfare le situazioni con il sole in obliquo. La maggior particolarità di questo ombrellone sta nella sua forma, infatti una volta aperto è rettangolare e di dimensioni 200 x 125 cm grazie all’apertura di 4 nervature attraverso una pratica manovella. Per una maggior sicurezza poi, sulla resistente asta in metallo dell’ombrellone è presente un kicker in metallo, che previene involontarie angolazioni della struttura.

Ombrellone tondo colorato con manovella

Con un diametro di bel 270 cm, l’ombrellone realizzato da Sekey è senza dubbio la soluzione che vi permetterà di assecondare le più ricercate combinazioni di colore, offrendo ben 10 opzioni uniche come rosso, zaffiro e persino nero con le venature in legno chiaro per risaltare maggiormente. Il tutto è poi regolato da un semplice sistema a manovella realizzato in metallo, così da durare maggiormente nel tempo, collegato poi a 6 braccia che si allargano e permettono di fissare l’ombrellone all’apertura desiderata.

Ombrellone decentrato in legno

Inizia adesso la nostra proposta di soluzioni decentrate, capaci di realizzare una maggiore zona d’ombra, libera dal tipico ingombro dell’asta centrale. La prima soluzione che vi proponiamo è quella che riguarda questo ombrellone realizzato in resistente legno lavorato con rinforzi alle giunture, con tanto di base di metallo a croce che permette di inserire pesi ed ottenere una maggiore stabilità. Grazie al suo particolare design, questo modello di ombrellone riesce a coprire una vasta area attraverso il suo telo, arrivando a circa 300 cm di diametro di zona in ombra.

Ombrellone decentrato orientabile

Robusto e durevole, questo ombrellone da giardino è sicuramente l’opzione più versatile della nostra selezione, infatti a poco meno di 200 euro vi ritroverete una struttura in metallo dotata di doppio sistema di orientamento. Infatti, oltre a quello a pedali che permette di inclinare il telo e offrire una copertura anche durante le ore in cui il sole è maggiormente basso, con ben 5 direzioni tra cui scegliere. Con un design capace di adattarsi ad ogni genere di giardino, questo ombrellone è dotato di 8 stecche in alluminio verniciate a polvere, resistenti alla ruggine e alla corrosione anche per un tempo prolungato. Inoltre, per una maggiore circolazione dell’aria, la parte superiore del telo in poliestere è dotata di presa d’aria superiore che permette al calore di fuoriuscire ma non all’acqua di penetrare.

Ombrellone a mezzaluna

Immaginate un normale ombrellone da giardino tondo, ed ora immaginatevelo tagliato a metà. Atipico in confronto alle altre soluzioni presenti in questa guida, l‘ombrellone a mezzaluna è un’opzione perfetta per coloro che vogliono abbellire i propri giardini, ma hanno problemi di spazio. In appena 300 x 150 cm questo ombrellone è infatti in grado di proteggervi dai raggi del sole e dalla pioggia, mentre il particolare design, elegante ed unico, lo rende un prodotto resistente e robusto.

Ombrellone con LED e USB

La presenza di oltre 24 luci a LED sui raggi e di una presa USB, rendono questo ombrellone da giardino la soluzione più brillante della nostra selezione! Tutto questo è possibile grazie alla presenza di un pannello solare incluso che, una volta posizionato sulla vetta dell’ombrellone, alimenta tutti i LED e permette di ricaricare i dispositivi attraverso una porta USB posta sull’asta centrale. Ovviamente, questo particolare ombrellone è poi dotato delle classiche feature dei modelli della sua fascia di prezzo, come telo impermeabile, asta inclinabile e possibilità di ancoraggio al terreno attraverso la sua solida base in metallo.

Ombrellone doppio in acciaio

Perfetto per chi deve riparare dal sole un ampio spazio senza dover ricorrere ad un gazebo, questo ombrellone è costituito da un telaio in acciaio ed è sostenuto da 12 stecche per offrire il massimo della stabilità, e riesce a coprire una superficie totale di 4,6 mt x 2.7! L’apertura di questo pratico ombrellone avviene tramite un semplice dispositivo a manovella posizionato sul palo centrale, e che permette di fissare le stecche alle varie aperture. Inoltre, sulla parte superiore, è incorporata la presa d’aria che favorisce una migliore ventilazione.

Ombrellone girevole a 2 livelli

Grazie al suo particolare design a 2 livelli, l’ombrellone girevole decentrato Outsunny è senza ombra di dubbio la soluzione più completa della nostra selezione, infatti offre un ampio spazio d’ombra e la parte superiore, staccata dal telo inferiore, permette un passaggio del vento che assicura un ricambio d’aria ed una stabilità maggiore all’intera struttura. Non mancano poi il sistema di apertura a manovella e la possibilità di scegliere tra ben 6 livelli di inclinazioni possibili, ma la vera feature unica di questo ombrellone è la possibilità di ruotare agilmente la base facendo perno sulla sua base a croce, arrivando a compiere giri di 360°, attraverso la semplice pressione dell’apposito pedale, e seguire praticamente l’orientamento del sole. La sua forma quadrata poi richiede l’impegno di appena 8 stecche, e trattandosi di una struttura in alluminio, rimane leggera ma stabile e resistente alle intemperie.

Come scegliere il migliore ombrellone da giardino

Abbiamo visto che sono veramente tante le tipologie di ombrelloni da giardino disponibili sul mercato, e per scegliere quello perfetto bisogna tenere a mente alcuni importanti fattori.

Rapporto qualità-prezzo

Tanti sono i modelli di ombrelloni da giardino, che talvolta non è difficile incappare in prodotti non di massima qualità. Infatti se vedete un modello di ombrellone da oltre 4 metri a meno di 50€, è quasi scontato che sia stato realizzato con materiali scadenti e che, soprattutto, potrebbe addirittura risultare pericoloso. Buona norma, in questo caso, è pagare il giusto per un prodotto di valore e duraturo.

Materiale

Trattandosi di elementi di arredo per l’esterno, anche per gli ombrelloni da giardino è fondamentale scegliere accuratamente che i materiali siano stati trattati a dovere per renderli resistenti alle varie intemperie. Soluzioni come resina, poliestere o acciaio verniciato sono soluzioni versatili a molte circostanze e molto indicate.

Forma

Come abbiamo potuto constatare, gli ombrelloni da giardino possono avere collocato il palo di supporto alcune volte al centro, in altri casi lo abbiamo visto con il braccio decentrato per una maggiore area di ombra, mentre altre volte a distinguere il modello ci pensava la forma del telo. Insomma, tante possibilità di scelta. Noi vi consigliamo di prestare molta attenzione e scegliere quindi quella più consona per la vostra tipologia di area verde, e che possa anche soddisfare tutte le vostre necessità.

Base

Forse uno dei fattori più importanti da tenere in considerazione, per una questione di sicurezza ed eventuali danni a cose o persone, è senza dubbio la presenza di una solida base. Tipicamente gli ombrelloni possono esser muniti di una base in plastica, in ferro oppure in cemento, per dare alla struttura una maggiore stabilità, soprattutto nelle circostanze in cui rimangono esposte per un lungo periodo.

Sistema di apertura

La praticità deve essere un fattore fondamentale nella scelta del vostro ombrellone da giardino, quindi il sistema di apertura dovrà essere quanto di più semplice e pratico presente sul mercato. Oramai quasi tutti gli ombrelloni presentano il pratico sistema a manovella, ma talvolta nei modelli più piccoli è presente ancora la tipologia classica di apertura dall’asta principale, un po’ come succede con i tipici modelli portatili da pioggia.

Stile

Ultimo, ma non per questo meno importante fattore che può condizionare la scelta del vostro ombrellone da giardino è senza dubbio il suo stile. Infatti scegliere un modello moderno, oppure in legno o in metallo, quando lo stile del giardino è differente, potrebbe rivelarsi una scelta azzardata e rischiosa. Inoltre, per quanto riguarda il colore del telone, ricordate sempre che i colori bianchi potranno mostrare subito anche il primo accenno di sporcizia, ma quelli scuri a lungo andare tenderanno a scolorirsi nel tempo, quindi è importante scegliere con attenzione!