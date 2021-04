Gazebo | I migliori del 2021

La bella stagione sta arrivando, e con essa arriva anche la voglia di passare più tempo nel proprio giardino e godersi i piaceri dell’estate a portata di mano. Dopo avervi segnalato quali sono le migliori piscine gonfiabili, ora vogliamo ora parlarvi di un altro elemento di arredo da esterni capace di cambiare completamente look e funzionalità alle vostre aree esterne, stiamo parlando dei gazebo.

I gazebo infatti grazie alle loro coperture possono essere un valido supporto nell’affrontare le giornate estive, e sono così versatili che possono esser usati come copertura sopra delle poltroncine, oppure anche solo per fornire una piccola area d’ombra in prossimità dell’abitazione. In questa guida abbiamo pensato di proporvi una vasta scelta di gazebo, con opzioni che partono da poche decine di euro fino a quelli considerati top di gamma, spaziando tra molteplici funzioni particolari che includono persino un dondolo integrato, oppure altre così resistenti che risultano capaci di sopportare importanti quantità di neve con la loro struttura.

Insomma, abbiamo realizzato una vera e propria selezione pensata per tutte le stagioni e con soluzioni che possano rispondere alla maggior parte delle necessità e capaci di sostenere al meglio nella realizzazione del vostro giardino perfetto. Dunque non ci resta che consigliarvi di mettervi comodi e prepararvi a farvi consigliare dalla nostra guida sui miglioro gazebo del 2021.

I migliori Gazebo

Gazebo Richiudibile

Cominciamo la nostra selezione dei migliori gazebo per i vostri giardini con una soluzione capace di esser montata in pochi minuti e che, con circa 60€ di spesa, si appresta ad esser la soluzione ideale per chi ricerca un gazebo. Grazie alla sua struttura a fisarmonica in ferro verniciato, questo gazebo è molto semplice da montare e arriva fino alle dimensioni di 3×3 m al tetto, mentre la sua copertura impermeabile è in uno speciale telo in PVC completamente impermeabile. Inoltre, per facilitarne il trasporto è presente anche una pratica borsa con chiusura, dove il gazebo rientra senza problemi.

» Clicca qui per acquistare il gazebo richiudibile

Gazebo con telo Fp-tech

Molto simile al modello precedente, questo gazebo si differenzia dal fatto che il tessuto in poliestere ricopre tutta la struttura in acciaio, andando a conferire all’intero articolo un look più ricercato. Nonostante questo sia un gazebo pieghevole, leggero e facile da trasportare, si rivela molto resistente grazie anche alla presenza di appositi piedini che rendono possibile l’ancoraggio al terreno. Le gambe poi, per una maggiore aderenza al terreno, possono esser regolate e quindi il gazebo può esser posizionato anche sopra dei dislivelli.

» Clicca qui per acquistare il gazebo con telo

Gazebo con dondolo

Questo gazebo multifunzione realizzato da Outsunny è un dispositivo pensato per il relax e l’attività in giardino. Oltre a poter esser convertito facilmente in un lettino, sono presenti anche un tetto a due livelli che assicura la ventilazione, una tenda e persino una zanzariera con cerniera per esser riparati e protetti dagli insetti. Acquistando questo gazebo Outsunny poi riceverete inclusi anche una serie di morbidi cuscini quadrati e cilindrici, da poter applicare sopra la seduta ed aumentare il comfort di chi lo usa.

» Clicca qui per acquistare il gazebo con dondolo

Gazebo con pareti laterali

Cercate una soluzione che sia in grado di proteggervi costantemente su 2 lati? Allora questo è il gazebo che fa per voi, capace di arrivare fino a 250 cm di altezza, questo gazebo è munito di due speciali teli che possono esser applicati su 2 dei 4 lati a scelta, con la possibilità di scegliere persino se installare le pareti invernali o per l’estate in base alle esigenze. Sinonimo di praticità, questo gazebo è dotato di una semplice chiusura in velcro per fissare la traversa sulle pareti laterali, e di una installazione veloce e comoda.

» Clicca qui per acquistare il gazebo con pareti laterali

Gazebo rettangolare impermeabile

Sicuramente l’opzione più grande della nostra selezione, è capace di arrivare dai 6 fino ai 12 metri di lunghezza. Tutti i modelli di questo gazebo sono dotati di resistenti tubi in acciaio zincato anti corrosione, con fissaggio a click e con delle grandi piastre che permettono un fissaggio a terra con estrema sicurezza. I teli laterali, impermeabili, sono muniti poi di ampie finestre realizzate in un particolare materiale extra resistente a 12 strati, e la presenza di passanti in gomma rende il montaggio semplice e veloce.

» Clicca qui per acquistare il gazebo rettangolare impermeabile

Gazebo con corde antivento

Unico nel suo genere, il gazebo Pavillon di Qeedo è innovativo nel design, infatti oltre alla copertura dark-coating con protezione contro il sole UV80, è dotato di punti d’ancoraggio e di tenditori migliorati, così da garantire una maggiore stabilità. Infatti, sfruttando il tensionamento triangolare, questo gazebo riesce a raggiungere livelli di stabilità mai visti nelle tipiche strutture mobili, anche grazie all’utilizzo di speciali picchetti per tenere le corde a terra. Non fatevi poi intimorire dal montaggio di questo gazebo, infatti al suo interno è tutto preassemblato, non bisogna solo far altro che innestare le aste ed inserirle nell’apposita sezione del tetto.

» Clicca qui per acquistare il gazebo con corde antivento

Gazebo rinforzato

La versione portatile, con un design più pratico ma allo stesso tempo rinforzato della nostra selezione, un po’ a sorpresa, è realizzata da Amazon, che con il suo gazebo realizzato con materiali durevoli e di qualità, con tanto di fili d’acciaio che uniscono i vari pali, si dimostra una scelta differente dalle altre. Disponibile fino a 4,5 x 4,5 m di dimensione, questo gazebo è in grado di resistere ad ogni condizione meteorologica, grazie alla particolare forma della copertura riesce anche a far confluire la pioggia ai lati senza bagnare gli occupanti.

» Clicca qui per acquistare il gazebo rinforzato

Gazebo con telaio in alluminio

Non potevamo far a meno di concludere la nostra selezione con il gazebo rinforzato di Toolport, realizzato al 100% in allumino, resistente alla corrosione e capace di sostenere fino ad 80 kg/m². Il Sunset Deluxe è un gazebo dotato di stabili montanti in allumino 9×9 cm che fanno da base ad una tettoia resistente composta da lastre in policarbonato resistenti alle intemperie, trasparenti e dal design pensato per far defluire le acque. I 4 teli laterali, inclusi e completamente richiudibili tramite cerniere, possono esser fissati su un sistema binario che scorre e permette di accedere con estrema facilità il gazebo,

» Clicca qui per acquistare il gazebo con telaio in alluminio

Consigli su come scegliere un gazebo

Prima di iniziare a scoprire quali sono i punti principali nella scelta di un gazebo è necessario fare una piccola precisazione. I Gazebo sono autoportanti, ossia vengono fissati a terra tramite viti, o con speciali picchetti e possono avere varie forme. Se invece si cerca qualcosa da appoggiare ad un muro, o con solamente due gambe si parla di pensilina, mentre invece se si necessita di una struttura anche autonoma, ma sprovvista di una vera e propria tettoia, si parla di un pergolato. Fatta questa piccola, ma doverosa, spiegazione possiamo procedere con i punti principali necessari nella selezione di un gazebo.

Dimensioni

La dimensione è probabilmente il primo fattore essenziale nella scelta di un gazebo, visto che questo fattore dipende dallo scopo che si vuole dare alla struttura. Infatti è possibile trovare gazebo di tutte le forme e dimensioni, capaci di esser lunghi appena 2 metri ed altri che arrivano fino a lunghezze molto più elevate, capaci di coprire una vettura, intere tavolate e persino vaste aree gioco.

Materiale

Da questo fattore dipendono due elementi, il costo e la resistenza. Infatti spendendo una cifra più elevata avrete modo di ottenere una struttura fissa e capace di resistere alle intemperie senza preoccupazioni, calando di costo invece si deve optare verso le pieghevoli, soluzioni decisamente più “instabili”. Tra i tanti materiali che troverete nella realizzazione di un gazebo spiccano alcune soluzioni rinnovabili come l’alluminio, il ferro battuto e persino il legno.

Resistenza

Come anticipato questo fattore è molto legato al materiale scelto per la realizzazione del gazebo. Ovviamente se si opta per soluzioni pieghevoli che possono esser smontate e riposte via in inverno o durante le avverse condizioni meteorologiche, non è necessario predisporre di un’elevata resistenza. In presenza di soluzioni fisse invece, è importante tenere a mente la resistenza del tetto e della struttura generale di fronte a vento, pioggia e neve per evitare danni o cedimenti strutturali.

Praticità

La possibilità di dover rimuovere o poter spostare il proprio gazebo a piacimento è un fattore da dover tenere bene a mente al momento dell’acquisto, e per questo soluzioni in alluminio e con la tecnologia a fisarmonica sono la scelta più indicata. Leggeri, pratici e molto spesso dotati di borsone porta oggetti, questi gazebo sono una vera manna dal cielo e necessitano di pochissimi istanti per esser montati e fissati al suolo.

Peso

Questa voce poteva esser tranquillamente anche una sottocategoria della praticità, ma ci teniamo a precisare che il peso di un gazebo è importante sia per quanto riguarda le versioni fisse che quelle portatili. Mentre per le portatili è più che altro una questione di facilità nello spostamento e nel montaggio, per quanto riguarda le strutture fisse è importante essere a conoscenza del peso della struttura per poterle posizionare nelle aree più solide del terreno.

Sistemi di ancoraggio

Sia per un piccolo gazebo portatile che le strutture fisse pià grandi necessitano del giusto sistema di ancoraggio, per evitar danni a cose e soprattutto a persone. Per prevenire tutto questo è necessario scegliere la soluzione ideale in base al proprio gazebo, e scegliere tra una serie di picchetti e tenditori, speciali pesi posizionati sulle gambe, oppure con un sistema di ancoraggio al terreno in caso di strutture di importanti dimensioni.