OnePlus N10 e N100: dove acquistarli al miglior prezzo!

Sin dal 2013 OnePlus con i suoi prodotti è riuscita a far breccia nel cuore di molti utenti proponendo dispositivi di alta qualità a prezzi decisamente competitivi, arrivando a diventare nel corso di pochi anni un nuovo brand leader del settore della telefonia.

Quindi, mettiamo un attimo da parte le offerte di oggi per segnalarvi la presenza diincentrate sugli strumenti per la cura del giardino, sul portale continuano anche le promozioni tech, e nello specifico vogliamo proporvi quelle che riguardano 2 modelli della nota linea OnePlus, nello specifico stiamo parlando dei modelli N10 e N100. Infatti in queste ore sul portale potrete trovare questi due ottimi smartphone con il prezzo scontato e, qualora stavate aspettando per effettuare il cambio verso questi modelli, questo è decisamente il momento migliore per l’acquisto poiché ci troviamo di fronte a due dispositivi di fascia medio/bassa ma pieni di caratteristiche interessanti.

Il OnePlus N10 è dotato di uno display da 6,49 pollici molto reattivo e fluido per via dei suoi 90 Hz, che rendere ottimale l’esperienza visiva mentre si utilizza lo smartphone, in alto a sinistra è poi il piccolo foro della fotocamera frontale, mentre tutto il dispositivo è circondato da una scocca compatta con i bordi sottili che permettono una totale immersione nelle immagini. All’interno di OnePlus N10 è presente invece un potente processore Qualcom Snapdragon 690 con una velocissima CPU Octacore in grado di spingere al massimo le prestazioni del telefono e renderle perfette per il 5G grazie all’impiego di 6GB di RAM ed una memoria da 128 GB espandibile.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, OnePlus N10 è composto da un ottimo sensore principale da 64 MP, una macro ed un obiettivo monocromatico da 2MP e persino un obiettivo grandangolare da 8 MP capace di catturare fino a 119° di ampiezza con il campo visivo. Altra grande feature di smartphone è senza dubbio la durata della batteria, infatti con 4.300 mAh ed una Warp Charge 30T, il OnePlus N10 è in grado di ricaricarsi in appena 30 minuti fino al 100%, un risultato decisamente ottimo.

Per quanto riguarda OnePlus N100 invece non fatevi ingannare dal suo prezzo, infatti per essere uno smartphone da 149,00€ presenta molte feature interessanti come ad esempio il display HD dotato di modalità lettura e notturna così da poter prevenire dolori agli occhi. OnePlus N100 è poi dotato di un doppio sistema di altoparlanti stereo integrati che, grazie al loro supporto per la cancellazione del rumore ambientale, così da ottimizzare al meglio le chiamate e le sessioni di ascolto.Con la tecnologia Qualcomm Snapdragon 460 mobile platform, 4 Gb di RAM e 64 di memoria interna, OnePlus N100 è in grado di ottenere ottime prestazioni anche in caso di mobile gaming, ma si fa riconoscere soprattutto per i suoi 5.000mAh di batteria che gli conferiscono un’autonomia considerevolmente lunga, ed in caso di ricarica è presente una presa da 18W in grado di ridurre i tempi.

Con 8 MP di fotocamera frontale, ed un sensore anteriore da 13 MP OnePlus N100 è decisamente improntato per le modalità ritratto ed infatti è pieno di filtri ed impostazioni di supporto che vi permetteranno di realizzare ottimi scatti come l’obiettivo Bokeh oppure il Rilevamento scena.

