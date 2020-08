OnlineStore: tanti sconti sui condizionatori fissi a prezzi imperdibili!

Abbiamo già riportato in altre occasioni diverse offerte dedicate ai condizionatori fissi, ma le promozioni riguardo questi prodotti continuano e OnlineStore propone tantissimi condizionatori delle migliori marche come Samsung e Daikin a prezzi davvero vantaggiosi. Siamo in piena estate e qualora non abbiate ancora provveduto a munirvi di un buon modello (o sostituire quello attuale che magari si porta sulle spalle i suoi anni) capace di dare una ventata d’aria fresca alla vostra casa, questo è il momento ideale per rimediare.

I modelli proposti da OnlineStore, del resto, sono davvero numerosi e vi permetteranno di portarvi a casa prodotti che partono da poche centinaia di euro, fino ad articoli ben più performanti e costosi, potendo così scegliere quello che più si adatta alle vostre esigenze ed alle dimensioni della vostra casa. Tuttavia, riteniamo valga la pena segnalarvi il modello Daikin ATXC35A abbinato alla sua pompa di calore, poiché si tratta di una soluzione ottima e che – a nostro giudizio – è adatta per chiunque voglia dotarsi di un condizionatore moderno e performante, senza tuttavia spendere una fortuna. Il Daikin ATXC35A, infatti, è in sconto ad appena 457,90€, invece dei 699,00€ del suo prezzo originale, proponendosi come un condizionatore potente e dall’estrema silenziosità, oltre ad avere ottimi valori di efficienza grazie alla Classe A++.

Il design è caratterizzato da un pannello frontale piatto ed elegante che si armonizza facilmente con qualsiasi tipo di arredamento, il che lo rende anche più facile da pulire. Questo modello utilizza il Gas R-32 che garantisce elevate performance con un impatto ambientale ridotto, in anticipo con quanto richiesto dalle normative europee. Le funzioni del Daikin ATXC35A non si contano sulle dita di una mano dato che sono davvero tante, ma segnaliamo l’autodiagnostica che semplifica la manutenzione indicando eventuali malfunzionamenti del sistema o anomalie. Inoltre, l’unità può essere utilizzata anche nella sola modalità di ventilazione, senza raffreddamento o riscaldamento.

Si tratta quindi di un ottimo prodotto ideale per coloro che sono alla ricerca di un condizionatore valido ed efficace, capace di rinfrescare una stanza anche di grandi dimensioni. Vale la pena sottolineare però che questa offerta dedicata a questo modello specifico è valida solo per pochi giorni e che oltre a questo ci sono tantissimi altri modelli disponibili, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutti gli articoli. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciale Codici Sconto.

