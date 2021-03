Oppo Find X2 Pro scontato di 500€ nelle offerte Mediaworld

Dopo l’intensa giornata di ieri che ha visto, oltre alle offerte, il ritorno della disponibilità di PS5, torniamo ad occuparci di quelle che sono le migliori offerte giornaliere presenti su Mediaworld, portale che si impegna sempre nel mettere a disposizione un buon numero di prodotti a prezzi stracciati, ma solo fino alla mezzanotte di oggi, salvo poi tornare al loro prezzo originale. Capite bene, quindi, che questo tipo di occasioni vanno sfruttate rapidamente, onde evitare di dover aspettare mesi per vedere di nuovo tali opportunità.

Una delle proposte più interessanti di oggi vede il ritorno dell’ottimo Oppo Find X2 Pro, uno smartphone top di gamma in grado non solo di competere con i modelli più blasonati di Samsung e Huawei, ma capace di mantenere un prezzo medio di vendita inferiore rispetto alle principali controparti, il quale oggi crolla di ben 500€ permettendovi l’acquisto a soli 699,00€ invece di 1.199,00€. Una cifra ancora veramente interessante per un dispositivo che, come detto pocanzi, non ha nulla da invidiare agli smartphone più popolari del mercato, sia dal punto di vista estetico che di prestazioni.

A tal proposito, il cuore di Oppo Find X2 Pro è lo Snapdragon 865, uno dei migliori chip (se non il migliore in assoluto) del 2020, accompagnato da 12GB di RAM e ben 512GB di memoria interna. Una memoria così capiente farà sicuramente la felicità di coloro che amano scattare tante fotografie durante l’arco della giornata e registrare video in alta definizione, i quali possono arrivare fino ai 4K a 60FPS. Per quanto riguarda invece la parte relativa alle foto, gli appassionati saranno felici di sapere che Oppo Find X2 Pro è dotato del tanto richiesto sensore periscopico, che vi permetterà di effettuare zoom ottici fino a 5x, consci del fatto che potrete spingervi ben oltre questa soglia, al costo di una perdita di qualità minima.

All’avanguardia è anche il display da 6,7 pollici, che vanta una risoluzione di ben 1440×3168 pixel con tecnologia OLED, e non poteva mancare infine un caricabatterie da 65W, in grado di ricaricare completamente lo smartphone in poco più di 30 minuti, il che è veramente da primato.

Con la giornata di oggi, quindi, Mediaworld ha voluto riproporre quella che è una delle migliori alternative ai smartphone più blasonati del mondo Android ad un prezzo che riteniamo imperdibile. Detto ciò, il portale ha in serbo numerosi altri prodotti top a prezzi accessibili, i quali vi invitiamo a scoprirli tutti nella pagina dedicata all’iniziativa. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

