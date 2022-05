Se siete alla ricerca di uno smartphone capace di ottime prestazioni su ogni applicazione e in grado di realizzare foto fantastiche, allora vi consigliamo di prestare attenzione a questa offerta eBay dedicata all’Oppo Find X3 Neo, disponibile a un prezzo scontato del 50% rispetto al valore del listino originale!

Parliamo di un prodotto di fascia medio-alta, equipaggiato con processore Snapdragon e una memoria di archiviazione da 256Gb, che si propone oggi all’eccezionale prezzo di 399,99€ anziché 799,99€, rendendolo una proposta davvero irrinunciabile per tutti coloro che desiderano uno smartphone performante e amano immortalare le proprie giornate con selfie e foto di alta qualità.

Oppo Find X3 Neo è uno smartphone che permette di non scendere a compromessi qualunque sia l’attività che stiate svolgendo, grazie al processore Qualcomm Snapdragon 865 che è tra le CPU più performanti sul mercato e consente di ottenere ottimi risultati ottimizzando al tempo stesso la gestione dei consumi, in particolare quando si sfruttano le reti 5G. Dispone inoltre di ben 12Gb di velocissima memoria RAM, che consente di passare tra le diverse app con grande facilità, senza rallentamenti o blocchi, anche quando è necessario attivare la fotocamera per una foto da realizzare al volo.

Ed è nelle foto che questo smartphone offre il meglio in assoluto, grazie all’incredibile qualità della fotocamera principale da 50MP, realizzata in collaborazione con Sony e dotata di un sensore di dimensioni superiori in grado di sfruttare al meglio il sistema di messa a fuoco All-Pixel Omni-Focus. Completano il set di fotocamere esterne l’ultra grandandgolo da 16MP, il teleobiettivo da 13MP e la fotocamera macro da 2MP, che grazie all’ottimizzazione delle scene tramite IA consentono di ottenere risultati eccezionali sia nelle foto che nei video, i quali risulteranno sempre bellissimi sullo schermo AMOLED Full HD da 6.55″.

Oppo Find X3 Neo offre una grande autonomia grazie alla sua batteria da 4500mAh, pensata per un utilizzo intensivo della rete o delle applicazioni, anche gaming, durante tutto l’arco della giornata. In caso di bisogno, grazie alla ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65W, è possibile riportare la batteria al 100% in soli 35 minuti.

Nel complesso l’Oppo Find X3 Neo è uno smartphone dalle qualità davvero indiscutibili, capace di realizzare foto strepitose e garantire prestazioni elevate in ogni contesto, che grazie a questa promozione potrà essere vostro a un prezzo estremamente conveniente, tra i migliori sul mercato.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

