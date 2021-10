Oppo Find X3 Neo 5G da 256 GB a meno di 550€ su eBay!

Dopo aver dato uno sguardo alle primissime offerte giornaliere di questo giovedì, è giunto il momento di spiegarvi quelle che sono le principali proposte di eBay, in particolare nella sua iniziativa de “Gli Imperdibili”. Infatti, tutti coloro che sono alla caccia di prodotti hi-tech potranno beneficiare di sconti su smartphone, smart TV, gioielli e tanto altro ancora. Attenzione però, l’iniziativa ha una durata limitata, difatti terminerà allo scoccare della mezzanotte.

La lista dei prodotti promozionati è, come di consueto, piuttosto variegata ma, tra le varie offerte, vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo a quella dedicata all’Oppo Find X3 Neo. Solitamente venduto a 749,99€, solo per oggi o fino ad esaurimento scorte è acquistabile a “soli” 549,99€, a seguito di uno sconto del 26% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato di ben 200,00€.

Stiamo parlando di uno smartphone dalle ottime specifiche tecniche, che saprà accontentare tutti i suoi futuri possessori grazie ad un eccellente schermo, buone funzionalità e un sistema operativo sempre reattivo. Innanzitutto, questo dispositivo può contare su un processore Qualcomm Snapdragon 865, abbinato a 12 GB di memoria RAM e ben 256 GB di spazio d’archiviazione, utile a conservare tutte le fotografie senza dover necessariamente acquistare un pacchetto cloud.

Come abbiamo specificato, l’Oppo Find X3 Neo vanta uno schermo eccellente, difatti sulla parte frontale è disponibile un ampio pannello OLED da 6,55 pollici con una risoluzione in FullHD+, vale a dire 1080 x 2400 pixel, con una frequenza d’aggiornamento fino a 90 Hz. Per quanto concerne il comparto fotografico, il terminale in questione promette tantissime soluzioni, grazie ad un modulo composto da quattro sensori (50 MP, 13 MP, 16 MP e 2 MP) sulla parte posteriori e una camera frontale da 32 MP.

Insomma, uno smartphone da non sottovalutare e, considerando il suo prezzo di vendita, rappresenta ora un ottimo investimento. Chiaramente, l’iniziativa de “Gli Imperdibili” comprende tantissimi altri prodotti in saldo, motivo per cui vi invitiamo a consultare l’apposita pagina, al seguente indirizzo, e trovare la proposta che fa per voi.

