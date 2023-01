Se state pensando di fare un upgrade del vostro smartphone, il nostro consiglio è di non farvi scappare la promozione che è disponibile al momento sullo store Comet. Per poco, e solo fino a esaurimento scorte, potrete acquistare il fantastico modello top di gamma Oppo Find X5 in sconto addirittura del 40%, ovvero ad appena 599,00€ invece di 999,99€. Un prezzo imperdibile, tenendo presente che si tratta di un modello dalle prestazioni eccellenti disponibile al costo di uno smartphone di fascia media!

Stiamo parlando di un modello dallo stile essenziale ed elegante, dalle ottime performance e con un batteria in grado di durare tutto il giorno quando siete fuori casa. Proprio per questo, dato che stiamo parlando di uno smartphone molto utile disponibile quasi alla metà del prezzo, vi invitiamo a portarlo a casa fintanto che potete!

L’Oppo Find X5 sfrutta un materiale unico per un design senza tempo grazie alla finitura in vetro opaco di OPPO Find X5 e dona allo smartphone una effetto incredibilmente confortevole al tatto. La curvatura di 75° della scocca, inoltre, offre l’inclinazione ottimale per illuminare al meglio il telefono. Non meno importante sfrutta un fantastico Processore Qualcomm Snapdragon: 888 ed è provvisto di una batteria da 4800mAh in grado di durare a lungo e ricaricarsi in fretta grazie alla modalità Supervoocm da 80W.

Da non sottovalutare anche che l’Oppo Find X5 è perfetto per immortalare i vostri ricordi con qualsiasi tipologia di luce, grazie al sistema a tripla fotocamera di cui è dotato, dalla grandangolare da 50MP e la ultra grandangolare da 50MP fino al Teleobiettivo da 13MP. Da menzionare anche la fantastica modalità Video Ultra Night 4K che vi permette di registrare i soggetti di notte in tutta la loro bellezza naturale con un’elaborazione dell’immagine chiara e realistica, senza sovraesporre l’intera scena.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Comet dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questi articoli prima che le unità vadano esaurite o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!