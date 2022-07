Se siete alla ricerca di uno spazzolino elettrico che sia efficiente, affidabile, ma soprattutto scontato, e volete approfittare del Prime Day 2022 per acquistarne uno da portare con voi in vacanza, allora sarete felici di sapere che, proprio in queste ore, Amazon sta scontando il meglio in circolazione, ovvero lo splendido spazzolino elettrico Oral-B iO 9s!

Parliamo della punta di diamante dell’attuale produzione Oral-B che, in sconto del 33%, può essere acquistato a soli 199,99€, con ben 100 euro di sconto rispetto ai 299,99€ originariamente richiesti dall’azienda!

Non c’è dubbio che si tratti di un ottimo affare, visto che se si parla di Oral-B iO 9s si parla di uno spazzolino elettrico davvero pregevole, sia in termini di design che di pure caratteristiche tecniche, capace di garantire una pulizia dentale profonda e completa con, in più, anche i vantaggi di un dispositivo che dispone di una IA che monitora e analizza lo spazzolamento dei denti!

Oral-B iO 9s, infatti, è uno spazzolino dal cuore smart, al cui interno è inserita una intelligenza artificiale che analizza le attività di pulizia in termini di durata, pressione e frequenza, e che, inviando tali informazioni ad una apposita app da scaricare su tablet o smartphone, è in grado di offrire consigli per un più corretto iter di igiene orale.

Come se non bastasse, parliamo di uno spazzolino che gode di ben 7 diverse modalità di pulizia, con cui è possibile prendersi cura dei propri denti anche con estrema delicatezza, per andare incontro a specifiche esigenze, anche cliniche, come la sensibilità dentale o quella gengivale.

Dulcis in fundo, Oral-B iO 9s, oltre ad essere performante e funzionale, gode anche di un piccolo display a colori presente sul manico che, arricchito da alcune sfiziose animazioni, non solo vi segnalerà le informazioni relative alla vostra pulizia, ma vi offrirà anche alcune come info, come quelle relative a batteria e condizioni della testina.

Venduto con una pratica custodia di viaggio, attraverso il quale è anche possibile ricaricare lo spazzolino (cosa non comune, neanche per i prodotti Oral-B!), Oral-B iO 9s è, in sintesi, uno dei migliori (se non il migliore!) spazzolino elettrico in circolazione e, per questo, vi invitiamo ad approfittare subito di questa splendida offerta messa in campo da Amazon, e di visitare subito la pagina che il portale sta riservando a questo sconto, così che possiate approfittare dell’offerta prima il prodotto vada esaurito, o prima che termini il Prime Day.

Prima di ciò, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!