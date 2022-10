Quello delle bilance pesapersone smart è un mondo un po’ ostico, fatto di prodotti che sembrano divisi in sole due categorie: prodotti economici e non sempre soddisfacenti, e prodotti dal prezzo esorbitante, certamente funzionali, ma non alla portata di tutti. I prodotti al centro, con un concreto rapporto qualità/prezzo sono dunque pochi, e spesso introvabili, anche su portali forniti come Amazon.

Per questo, abbiamo pensato di portare alla vostra attenzione l’ottima offerta che, proprio Amazon, sta dedicando in queste ore alla bilancia Medisana BS 444 connect, un prodotto medio gamma dal prezzo originale di 76,16€, ma che grazie allo sconto del 70% applicato oggi dal portale, può essere vostra a soli 22,99€, praticamente regalata!

Uno sconto invitante, per un prodotto che vale molto più del prezzo al quale la acquisterete, specie considerando le sue ottime caratteristiche tecniche che, oltre all’ormai doverosa connessione smart che, in combutta con una apposita app gratuita, vi permetterà di monitorare con attenzione non solo il peso, ma diversi altri parametri corporei.

La Medisana BS 444 connect, infatti, può misurare il grasso corporeo, l’acqua nel corpo, i muscoli e il peso osseo, calcola il BMI e ha un’analisi integrata del fabbisogno calorico, per aiutare l’utente a tenersi in forma in modo sano e corretto; senza considerare che sono ben 8 i profili salvabili, laddove spesso questi prodotti si limitano a 4 o 6 profili.

Il controllo dei valori è preciso ed efficiente e, benché esso non possa sostituirsi ad una consulenza medica, Medisana BS 444 connect può comunque tornare utile agli sportivi o a chi, ad esempio, sta seguendo un preciso regime alimentare su consulto con un professionista.

Dal design semplice ma accattivante, con una superficie bianca e elettrodi in acciaio inox sulla plancia, questa bilancia smart è dunque un affare da cogliere senza alcuna remora, complice anche il feedback positivo di oltre 3000 recensioni Amazon.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questo sconto, con l’invito ad approfittare subito dell’offerta, visto che non ci è dato sapere quando essa terminerà, né a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

