Se pensate di sostituire la vostra scopa elettrica perché troppo scomoda e pesante, sappiate che di modelli compatti ce ne sono, ma se non volete rinunciare alle prestazioni, allora dovreste acquistare la Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light. eBay, in quest’ultima parte dell’anno, la propone a meno di 100 euro, praticamente il regalo perfetto per Natale.

Come detto, parliamo di una scopa elettrica pensata per pulire il pavimento e non solo nel modo più comodo possibile. Un elettrodomestico da 149,99€ di listino, acquistabile oggi a soli 99,90€ grazie alle offerte eBay di fine anno. Le scorte, come spesso accade di fronte a offerte vantaggiose, sono limitate e quelle poche rimaste potrebbero terminare in fretta, anche perché molti potrebbero accaparrarsela per poi regalarla a un conoscente. Pertanto, se volete pulire il pavimento con il minimo sforzo, non lasciatevi scappare questa occasione!

Inoltre, non lasciatevi ingannare dalle apparenze poiché, anche se piccola e leggera, Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light vanta una potenza aspirante da 50AW e 45 minuti di autonomia, specifiche tecniche che la rendono adatta per aspirare anche su superfici più difficili, come divani e tappeti. Il corpo già sottile, dal peso di soli 1,2 kg, potrete renderlo ancora più compatto, cosicché possiate usare questa scopa elettrica per pulire anche gli interni della vostra auto o comunque i punti più difficili da raggiungere. Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light è un vero portento nel fare ciò, merito della possibilità di sostituire il tubo con una serie di accessori, tra cui un ugello per porte, finestre e scale.

Alla versatilità si aggiunge un sistema di filtraggio a 3 fasi, capace di separare la polvere dall’aria pulita, cosicché la scopa elettrica non rilasci nell’aria le piccole particelle appena aspirate. Come se non bastasse, la spazzola principale è motorizzata, per una pulizia efficace e delicata. Tutto questo a meno di 100 euro sembra impossibile, ma l’offerta eBay permette proprio di fare ciò, per un tempo limitato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

