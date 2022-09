Se siete alla ricerca di un paio di ottime cuffie wireless con cui ascoltare la musica ed effettuare chiamate vocali chiare, sarete entusiasti di scoprire che le offerte in continuo aggiornamento di Amazon coinvolgono oggi delle cuffie che apprezzerete senza ombra di dubbio. Parliamo infatti delle ottime Jabra Elite 45h, acquistabili a soli 59,99€ invece di 99,99€.

Lo sconto del 40% è tra i più alti mai registrati da quando queste cuffie sono arrivate sul mercato e, proprio per questo motivo, dovrebbe invogliare molti di voi ad approfittarne finché il risparmio non diminuirà o, peggio, che il prezzo torni a quello di listino.

Nonostante siano cuffie on-ear, e che quindi non avvolgono completamente il padiglione auricolare, vantano driver da 40 mm, che assicurano una qualità audio di tutto rispetto. Gli altoparlanti di questi dimensioni restituiranno un suono “aperto”, senza quella tipica sensazione di ascoltare qualcosa come se il suono provenisse da una struttura ovattata, merito anche delle attenzioni che il produttore ha posto durante la progettazione.

A porre le Jabra Elite 45h su una fascia superiore rispetto alla concorrenza vi è l’autonomia, che su questo modello è da record, in quanto garantisce fino a 50 ore di utilizzo con una singola ricarica. Nonostante non vi lasceranno mai con la batteria scarica, il produttore ha fatto sì che queste cuffie fossero dotate anche della ricarica rapida, consentendovi di ottenere 10 ore di autonomia con soli 15 minuti di carica.

Con i due ottimi microfoni integrati, la qualità audio sarà buona anche nelle chiamate vocali e, come se non bastasse, potrete migliorare ulteriormente il suono tramite l’app dedicata. Quest’ultima permetterà infatti di adattare le varie frequenze audio con quelle del vostro udito, attraverso un semplice tutorial che vi guiderà passo passo con l’ottimizzazione. Insomma, cuffie che sanno come accontentare gli ascoltatori più esigenti e che, proprio per questo, non dovreste lasciarvele sfuggire a questo prezzo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa promozione, invitandovi ad approfittare dell’ottimo prezzo proposto, prima che questo torni alle origini o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

