Dopo un periodo in cui il caldo è tornato in molte parti d’Italia, anche al netto dell’inverno, il freddo è ormai definitivamente arrivato, portando con sé rovesci, un po’ di neve, e temperature basse in gran parte dello Stivale.

Al contempo, però, si sono anche definitivamente concretizzati i rincari sulle bollette energetiche che, specie per quanto riguarda il gas, stanno facendo penare non poco molte famiglia, in quella che si prospetta una delle più dure stangate mai affrontate negli ultimi anni per ciò che concerne il costo dell’energia. Ma allora come tenersi al caldo in modo efficiente?

Se volete il nostro consiglio, val certamente la pena rivolgersi al mercato dei termoventilatori, ovvero quei prodotti che fondono il riscaldamento elettrico alla diffusione dell’aria tipica dei sistemi di ventilazione e, pertanto, con questo “trucco” sono in grado di diffondere il calore in stanze anche di medie dimensioni, riscaldando ma tenendo bassi i costi in bolletta.

Tra questi, oggi vi proponiamo una vecchia conoscenza di Amazon, ben nota per design, efficienza e prezzo: stiamo parlando del termoventilatore prodotto dall’esordiente iDoo, che dagli originali 119,99€ è oggi in sconto del 42% su Amazon, disponibile pertanto al prezzo di 69,98€. Ma non è tutto! Perché attualmente, fino ad esaurimento scorte, è disponibile anche un coupon da utilizzare su questo prodotto, attivabile direttamente sulla pagina (troverete la casella da spuntare poco sotto il prezzo), e grazie al quale otterrete ulteriori 10 euro di sconto.

In questo modo, il prezzo scende a soli 59,98€, che non sono male per un prodotto di questa qualità e pregio, che per altro vanta anche l’etichetta “Scelta Amazon” che ne attesta l’eccellente rapporto qualità/prezzo.

Equipaggiato cone efficienti radiatori elettrici, in grado di riscaldarsi a grande velocità ambienti fino a 27 m², questo termoventilatore è l’idea per stanze di medie di piccole e medie dimensioni, e grazie alla sua ottima efficienza elettrica è in grado di riscaldare velocemente ma con poco dispendio energetico, permettendovi così di tenerlo acceso anche oltre il tempo utile al riscaldamento della stanza.

Infine, parliamo di un prodotto pratico ed efficiente certo, ma soprattutto sicuro, costituito in materiale al 100% ignifugo, così che non possano esserci intoppi o incidenti di varia natura, ben chiaro che si tratta comunque di un dispositivo termico e, dunque, è meglio tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi quest’ottimo prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B. Ricorda di spuntare il coupon sulla pagina prodotto per usufruire di un ulteriore sconto!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!