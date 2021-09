Parte il Fuoritutto di Monclick: prezzi folli fino al 23 settembre!

Vi segnaliamo che Monclick ha appena dato il via ad una grandiosa iniziativa promozionale che, fino al 23 settembre, vi darà la possibilità di risparmiare un bel po’ sull’acquisto dei più svariati prodotti tech e non, in quello che è un catalogo di offerte che spazia dagli elettrodomestici alle soundbar, passando anche per le più classiche smart tv di ultima generazione.

Con questa promozione, dunque, Monclick vi permetterà di acquistare a prezzi degni del Black Friday, anche articoli dal prezzo importante come la splendida soundbar Yamaha ATS-2070, un modello ottimo, perfetto per le smart TV di ultima generazione, ed oggi in sconto del 43%.

Come saprete, infatti, un televisore seppur ottimo non riesce a riprodurre un audio in grado di permettervi di godere appieno dei contenuti cinematografici o videoludici, complice quella che è la moda dei bordi ultrasottili disponibili sui più moderni pannelli, che non permettono l’inserimento di driver abbastanza grandi. Una soundbar è studiata appositamente per essere posizionata davanti o sotto al televisore, e questo vi permetterà non solo di beneficiare di un suono diretto, ma anche dell’amplificazione naturale proveniente dalle pareti della stanza.

Una soundbar come la Yamaha ATS-2070 riesce infatti a sfruttare l’ambiente circostante, creando un effetto surround quasi cinematografico. Inoltre, con l’aiuto del subwoofer integrato avrete tutta la potenza necessaria per sentire le esplosivi o i tipici effetti delle basse frequenze, fondamentali per ottenere un suono pieno e capace di fare la differenza sia durante la visione di un film che durante l’ascolto di un brano musicale. Grazie alle specifiche tecniche di Yamaha ATS-2070, il vostro salotto si trasformerà in un piccolo home cinema, almeno per quanto concerne la parte audio.

Detto ciò, è ovvio che la Yamaha ATS-2070 non è l’unico prodotto ad essere in sconto in questa nuova iniziativa di Monclick, ed ecco perché vi consigliamo di consultare la pagina completa al seguente indirizzo e di approfittare delle varie occasioni prima che la promozione scada. Infine, come sempre, non dimenticate di seguirci anche sui nostri canali Telegram, in particolare quelli dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se invece siete interessati a collezionare coupon, potete invece consultare la nostra pagina speciale.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!