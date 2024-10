Partecipa al giveaway Hoplà e scopri come vincere fantastici premi!

Se siete amanti delle sorprese e delle occasioni imperdibili, non potete perdere il fantastico giveaway organizzato da Hoplà! Fino al 7 novembre, avete la possibilità di vincere uno dei cofanetti Boscolo Gift Thermal SPA, che vi regalerà un’esperienza di relax indimenticabile, oppure una delle 15 gift card MediaWorld da 100€. Il concorso è completamente gratuito e aperto a tutti coloro che possiedono un account Instagram, quindi preparatevi a partecipare!

Come partecipare al concorso Hoplà

Partecipare al giveaway è davvero semplice! Per entrare nella competizione, basta seguire il profilo Instagram di Hoplà e commentare il post del giveaway taggando tre amici. Questo non solo vi darà la possibilità di vincere premi fantastici, ma anche di condividere la gioia con i vostri amici. Non dimenticate di incrociare le dita e attendere il giorno dell’estrazione!

I premi verranno assegnati tramite un'estrazione finale che si terrà entro il 20 novembre 2024, sotto la supervisione di un notaio per garantire la massima trasparenza. I vincitori saranno selezionati in base alla loro posizione nella lista di estrazione: i primi tre estratti riceveranno un cofanetto Boscolo Gift Thermal SPA, valido per due notti per due persone e dal valore di 429€. Gli altri 15 vincitori si aggiudicheranno ciascuno una gift card MediaWorld del valore di 100€.

I vincitori saranno avvisati tramite un messaggio diretto su Instagram e dovranno accettare il premio seguendo le istruzioni fornite durante la comunicazione. Non perdete l'occasione di partecipare a questo emozionante concorso e di vincere premi che possono arricchire le vostre giornate. Detto ciò, vi auguriamo buona fortuna! Intanto, potete anche scoprire i migliori concorsi, cashback e Instant Win della settimana.

