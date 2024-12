Partecipa al nuovo concorso Hisense e prova a vincere una smart TV!

Dicembre porta con sé una straordinaria opportunità per gli appassionati di tecnologia e shopping: il nuovo concorso gratuito firmato Hisense! Con un semplice click, potrete partecipare e tentare la fortuna per vincere fantastici premi, inclusi Gift Card utilizzabili su numerosi brand e un prestigioso TV Mini LED Pro. La partecipazione è aperta fino al 10 gennaio 2025 ed è completamente gratuita, quindi non perdete l’occasione.

Come partecipare al concorso

Partecipare è facilissimo. Basta seguire il link dedicato al concorso, compilare il modulo con i propri dati e iscriversi alla newsletter di Hisense. In pochi minuti sarete in gara per i premi istantanei e per l’estrazione della smart TV. Anche se non vincete subito, rimarrete comunque in gioco per l’estrazione finale: un incentivo in più per provare!

I premi in palio sono davvero imperdibili. Subito dopo la registrazione, avrete la possibilità di vincere una delle 600 Gift Card, ognuna del valore di 10€, grazie alla modalità instant win. Queste card possono essere convertite in buoni da utilizzare su piattaforme come Zalando, Calzedonia, Bottega Verde e tanti altri marchi famosi. Ma non finisce qui: partecipando, entrerete automaticamente nell’estrazione finale, prevista entro il 31 gennaio 2025, dove potreste aggiudicarvi un fantastico TV Hisense 65U8NQ, del valore di 1.199€.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione di concludere il 2024 con un pizzico di fortuna e iniziare il 2025 con stile. Tra shopping e intrattenimento di qualità, il concorso gratuito Hisense di dicembre promette di regalarvi emozioni e vantaggi. Affrettatevi: la partecipazione è aperta ancora per poche settimane! Come sempre, vi ricordiamo infine che abbiamo un articolo in cui raggruppiamo i migliori concorsi, cashback e Instant Win della settimana.

Leggi il regolamento