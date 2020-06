Partono le offerte della Huawei Week su Amazon!

Vi segnaliamo che su Amazon sono partite le offerte della Huawei Week, con sconti imperdibili su tanti prodotti del popolarissimo brand cinese! Offerte davvero ottime per chiunque sia alla ricerca non solo di uno smartphone, ma anche di un tablet o di un notebook, visto l’ormai ampissimo catalogo Huawei che, dalla telefonia, si è rapidamente espanso a diversi altri settori del mondo tech.

Le offerte sono dunque numerose ma, tra le varie, ci preme segnalarvi la presenza del bellissimo Huawei P40 Lite, recentemente al debutto sul mercato, e oggi in sconto su Amazon al prezzo di soli 248,99€. Forse non i miglior prezzo di sempre, ma va considerato che per questa specifica promozione Amazon vi offre non solo lo smartphone, ma anche una cover trasparente e addirittura uno speaker bluetooth! Inoltre, come vi abbiamo raccontato recentemente, con l’arrivo dell’estate Huawei ha dato il via alla sua Huawei Summer Campaign, ovvero una tornata promozionale che premia i clienti Huawei ad ogni acquisto con tanti, tantissimi premi!

Per quanto riguarda invece Huawei P40 Lite, stiamo parlando quasi certamente di uno dei migliori smartphone al di sotto dei 300 euro, arrivando sul mercato con una scheda tecnica davvero competitiva rispetto al prezzo di vendita e comprendente, per altro, un processore Kirin 810, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile. Munito di un bellissimo display IPS LCD da 6,4 pollici, Huawei P40 Lite si difende benissimo persino sul comparto fotografico, già da tempo un punto di forza della proposta del brand cinese, ma comunque sorprendente se si considera il prezzo con cui lo smartphone è arrivato sul mercato! Stiamo infatti parlando di una fotocamera anteriore da 16 MP e di ben quattro fotocamere posteriori da 48 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP, alloggiate in un modulo quadrato e capaci di restituire una resa fotografica eccezionale. Insomma, un terminale di fascia media che pare avere pochissimi rivali sul mercato e la cui appetibilità è ora alle stelle grazie alla combinazione dell’offerta Amazon unita alla campagna promozionale Huawei.

E non è finita, perché le offerte Huawei sono ancora molto numerose tant’è che, come sempre, abbiamo selezionato per voi le migliori, onde aiutarvi a scegliere al meglio il prodotto che più si addice alle vostre necessità, pur consigliandovi comunque di dare un’occhiata anche alla pagina principale della promozione, così da non lasciarvi sfuggire nessuna delle ottime proposte in sconto. Infine, prima di lasciarvi allo shopping, vogliamo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

