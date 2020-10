Partono le offerte Mediaworld dedicate a lavatrici, asciugatrici e tanto altro!

Se siete alla ricerca di un elettrodomestico come una lavatrice o un frigorifero, allora questa è la news che potrebbe svoltarvi la giornata! Mediaworld, infatti, ha appena lanciato una nuova promozione dedicata esclusivamente ai grandi elettrodomestici, valida fino al 8 novembre, e con sconti che vi permetteranno di risparmiare cifre considerevoli ed a cui, per altro, si aggiunge la possibilità di finanziamenti a tasso zero con comodi pagamenti in 20 rate! Un’occasione ottima per chiunque voglia portarsi a casa un grande elettrodomestico di qualità ed a basso costo, con in più la comodità di un pagamento dilazionato e spesso al di sotto dei 30 euro al mese!

Molti i prodotti in sconto, tra grandi e piccoli elettrodomestici ma, tra i tanti, vogliamo segnalarvi la presenza dell’ottima lavatrice Samsung WW90T534DAE/S3 da 9KG e 1.400 giri al minuto, proposta a soli 499,00€ invece di 949,00€, ovvero quello che probabilmente è uno dei prezzi migliori di sempre per questo specifico prodotto.

Dotata delle più recenti tecnologie e funzioni, trattandosi di un modello di ultima generazione, la lavatrice Samsung WW90T534DAE/S3 garantisce risultati eccellenti, che vengono raggiunti grazie anche ad un potente getto di vapore proveniente dal fondo del cestello che rimuove lo sporco più ostinato, inclusi batteri e allergeni. Inoltre, grazie al motore Digital Inverter, la lavatrice Samsung WW90T534DAE/S3 risulta silenziosa e affidabile, dal momento che sfrutta dei solidi magneti al posto delle fastidiose spazzole. In aggiunta, è presente un comodo ecodosatore che, una volta riempito, calcola autonomamente la quantità di detergente e ammorbidente ideale per ciascun carico, in modo che non dovrete riempire la vaschetta ad ogni ciclo di lavaggio.

Un prodotto davvero eccellente, tanto che – a nostro giudizio – è attualmente difficile trovare di meglio in questa fascia di prezzo! Ovviamente, la promozione non si limita solo alla lavatrice Samsung WW90T534DAE/S3 ed anzi, come detto, ci sono numerosi altri elettrodomestici che meritano di essere presi in considerazione, soprattutto se avete la necessità di sostituire il vostro modello attuale. Prima che andiate a scoprire il grande catalogo di Mediaworld, vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

