Passate al Lato Oscuro con il Dark Falcon LEGO a 147€!

Dark Falcon LEGO è uno splendido set dedicato ai fan di Star Wars. Normalmente venduto a 179,99€, ora potete acquistarlo per soli 147,51€ con uno sconto del 18%. Questo set di 1.579 pezzi permette di costruire una versione oscura del Millennium Falcon, completa di sei minifigure tra cui Darth Jar Jar e Darth Rey, oltre a caratteristiche dettagliate come una cabina di pilotaggio rimovibile e shooter a molla. Un regalo ideale che unisce divertimento e creatività, adatto dai 10 anni in su. Non perdetevi questa occasione di ampliare la vostra collezione LEGO Star Wars a un prezzo vantaggioso.

Dark Falcon LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Dark Falcon LEGO rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati della saga di Star Wars di ogni età, in particolar modo dai 10 anni in su. Questo set, ideale per chi ama imbarcarsi in avventure galattiche, soddisfa non solo il desiderio di ricreare le iconiche scene dell'universo Star Wars ma anche quello di stimolare la creatività. Si tratta di una riproduzione dettagliata e dotata di svariate caratteristiche ispirate alla famosa astronave Millennium Falcon, ma con un intrigante twist oscuro.

Grazie ai 6 personaggi inediti inclusi nel set, tra cui spiccano figure come Darth Jar Jar e Jedi Vader, i fan hanno l'opportunità di inventare storie inedite, esplorando lati mai visti prima della narrativa di Star Wars. Oltre alla cabina di pilotaggio staccabile e alle armi funzionanti, elementi come il trono per Darth Jar Jar e i vari pannelli sollevabili per accedere all'interno dell'astronave rendeno il Dark Falcon LEGO una scelta eccellente per il divertimento. Questo set diventa anche una splendida aggiunta alle collezioni dei fan di lunga data. Le dimensioni del modellino sono di 12 cm di altezza, 43 cm di lunghezza e 32 cm di larghezza.

Dark Falcon LEGO non è solo come un'eccellente opportunità di costruzione e gioco, ma anche come un pezzo da collezione unico per gli amanti di Star Wars. Il prezzo di 147,51€ invece di 179,99€ rappresenta un investimento di valore per un set che garantisce ore di intrattenimento creativo e la possibilità di esplorare una nuova faccia di una storia amata. Lo consigliamo come regalo o come aggiunta significativa alla propria collezione di Star Wars. La qualità, il valore ludico e la fedeltà al tema rendono il Dark Falcon LEGO un must-have per fan di tutte le età.

Vedi offerta su Amazon