Pc gaming Hp Obelisk in forte sconto nei Solo per Oggi MediaWorld!

Dopo aver dato un’occhiata a quelle che sono le prime offerte della mattinata, è ora giunto il momento di volgere lo sguardo anche alla proposta Mediaworld che, grazie ai suoi Solo per oggi, propone molte offerte riguardanti prodotti tech ambitissimi quali smartphone, smart tv e molti altri elettrodomestici per la casa. Vi ricordiamo inoltre che in questa promozione sia la consegna che il ritiro in negozio, sono due opzioni gratuite, quindi ci troviamo di fronte ad un risparmio sotto più fronti!

Fra la moltitudine di oggetti per la cura della persona o di elettrodomestici pensati per migliorare l’aspetto della cucina, vogliamo segnalarvi la proposta in sconto relativa all’ottimo pc desktop per il gaming Hp Omen Obelisk 875-0007NL, che dagli originali 2.249,00€, scende all’incredibile prezzo di soli 1.899,00€!

Squisitamente progettato per il gaming, l’Hp Omen Obelisk 875-0007NL è equipaggiato con GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 e processore Intel Core di nona generazione, per performance in grado di fronteggiare anche le più recenti uscite videoludiche. Grazie all’unità SSD per il sistema operativo e al tradizionale disco rigido, i vantaggi ottenuti su questo computer sono molteplici e si traducono in un’avvio in tempi rapidi ed una capacità di storage aumentata. Inoltre l’Obelisk è dotato di una speciale illuminazione LED RGB che conferisce ulteriore carattere e permette al computer di risaltare in confronto all’ambiente circostante. Insomma, se cercate una macchina stilosa, colorata e soprattutto performante, allora non potete lasciarvi sfuggire questa offerta!

Ovviamente, Hp Omen Obelisk 875-0007NL è solo una delle tante offerte dei Solo per Oggi di MediaWorld, tant’è che il nostro invito è quello di visitare la pagina dedicata all’iniziativa in modo da trovare quella più adatta alle vostre necessità entro lo scadere della giornata. Infine, prima di lasciarvi sfogliare virtualmente il catalogo MediaWorld, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!