PES 2021: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 15 settembre sbarcherà finalmente sul mercato uno dei titoli calcistici più attesi dell’anno: stiamo ovviamente parlando di PES 2021, con il titolo di Konami che anche quest’anno conferma all’interno del proprio titolo completo la dicitura eFootball per denotare la sua grande apertura al mondo degli eSports. Nonostante manchino quindi ancora circa due mesi al lancio ufficiale del titolo è già possibile prenotare eFootball PES 2021 ad un prezzo più che interessante, con il titolo che è atteso per Xbox One, PS4 e PC.

A rendere il tutto più interessante è il fatto che quest’anno Konami ha deciso di rilasciare non un titolo completamente nuovo, ma un corposo update stagionale. Il che vuol dire che eFootball PES 2021 si baserà su quanto visto sul capitolo precedente, includendo diverse migliorie e aggiornamenti e, soprattutto, rendendosi disponibile all’acquisto ad un prezzo decisamente minore rispetto a quello standard. eFootball PES 2021 conterrà quindi tutte le novità della stagione calcistica 2020/2021 e anche la modalità esclusiva EURO 2020 che porterà i giocatori a vivere sui campi virtuali l’europeo che si terrà la prossima estate. Vi ricordiamo, infine, che come sempre prenotando un titolo su Amazon è possibile accedere alla prenotazione al prezzo minimo garantito, garantendosi quindi il miglior prezzo assunto dal prodotto dal giorno del nostro preordine fino al lancio ufficiale.

