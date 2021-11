Philips HUE: che prezzi! Tantissime lampadine in sconto su Amazon!

Le opportunità di questo Black Friday sono numerose, specie se consideriamo il gran numero di iniziative che vengono annunciate giorno dopo giorno. Amazon, infatti, vuole sorprendere tutti gli appassionati con un numero copioso di promozioni, e in questo articolo vogliamo focalizzare la vostra attenzione su quella dedicata alle lampadine intelligenti Philips HUE.

Stiamo parlando di un’iniziativa da non lasciarsi sfuggire, soprattutto considerando la possibilità di acquistare diversi prodotti contemporaneamente risparmiando decine e decine di euro. Tra le tante offerte, vogliamo suggerirvi quella rivolta allo starter kit di Philips Hue. Originariamente venduto a 87,80€, questo articolo è ora disponibile a “soli” 64,99€, grazie ad uno sconto del 26% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato di ben 22,81€!

Si tratta di un prodotto completo poiché al suo interno è presente tutto il necessario per illuminare una stanza o un ambiente abbastanza grande. Le lampadine sono controllabili dallo smartphone oppure dall’hub Bridge Hue, presente in confezione. Chiaramente, grazie al bridge hue è possibile accedere a tutte le funzionalità del sistema di illuminazione di Philips.

Il Bridge Hue, a sua volta, può essere accoppiato fino a 50 apparecchi di illuminazione, motivo per cui l’acquisto dello starter kit si rivela una scelta azzeccata per chi, a poco a poco, vorrà illuminare tutta la casa con lampadine intelligenti. Oltre a ciò, non manca la possibilità di controllare le lampade con i comandi vocali.

Lo starter kit di Philips Hue non è l’unico articolo in sconto, come abbiamo espressamente spiegato in apertura, motivo per cui il nostro consiglio è proprio quello di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, così da poter guardare tutte le migliori proposte di Amazon!

