Philips: oltre il 50% di sconto su TV, Cuffie e auricolari

In questa calda settimana di fine maggio stanno impazzando le prime offerte dedicate alla prossima competizione calcistica UEFA Euro 2020, con interessanti iniziative rivolte a coloro che vogliono acquistare Smart TV e prodotti affini. Quest’oggi, però, vogliamo segnalarvi la possibilità di acquistare su Amazon i migliori prodotti a marchio Philips, che propone prezzi speciali su televisori, cuffie e auricolari true wireless.

Qualora siate alla ricerca di un televisore, vi consigliamo in prima battuta l’acquisto del Philips Ambilight, con nome in codice 58PUS8505/12. Si tratta di un prodotto che possiede tutte le tecnologie moderne per guardare al massimo dei dettagli i migliori contenuti multimediali, non solo quelli televisivi, grazie al suo grande pannello da 58 pollici. Con la promozione indetta da Amazon il suo prezzo scende da 749,11€ a 699,00€, grazie ad uno sconto del 7%, che abbatte il prezzo di vendita di ben 50,11€.

Il Philips TV Ambilight, come specificato in precedenza, prevede il meglio che il mercato può offrire, a partire dalla risoluzione 4K UltraHD e dal suo pannello con tecnologia LED smart sui bordi, che rispondono intelligentemente all’azione emettendo una luce coinvolgente e affascinante. Oltre a ciò, questo televisore supporta i principali formati HDR, tra cui HDR10+ e Dolby Vision. E poi, con il processore P5 Perfect Picture garantisce immagini brillanti.

Inoltre, il bel pannello LED è accompagnato dalla tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos, che migliorano i contenuti HDR rendendoli visivamente e acusticamente realistici. Insomma, si tratta di un ottimo investimento per poter cambiare il vecchio televisore oppure per trasformare smart la propria abitazione, considerando che questo dispositivo è compatibile con l’Assistente Google e Amazon Alexa.

La promozione, oltre al televisore appena descritto, comprende altri articoli, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina dedicata al seguente indirizzo, cosicché possiate prendere in considerazione l'acquisto di auricolari o cuffie bluetooth.

