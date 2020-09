Philips: scopri le offerte su rasoi e regolabarba su Amazon

Vi abbiamo già proposto quelle che sono le offerte del giorno Amazon, ma sarete felici di sapere che sul portale c’è ancora tanto altro in offerta, nonostante si sia ad un tiro di schioppo dai nuovi (ed attesissimi) giorni degli Amazon Prime Days. E dunque, dopo le ottime offerte di stamattina, relative alle telecamere di sicurezza Ezviz, vi proponiamo ora quelle che sono le nuovissime offerte che Amazon sta riservando al mondo dei rasoi elettrici Philips, con offerte davvero molto intriganti, specie sui prodotti di fascia medio-alta.

Un esempio è l’ancora ottimo rasoio elettrico Philips AquaTouch S5420/06, arrivato sul mercato circa 4 anni fa ed ancora oggi ancora molto valido, specie considerando i suoi frequenti cali di prezzo. L’offerta Amazon di oggi non lascia spazio a dubbi sull’acquisto: solo 62,99€, in virtù degli originali 121,99€, con uno sconto applicato pari al 48%! Un vero e proprio affare.

Ergonomico e perfetto per adattarsi a qualunque tipo di pelle, il rasoio Philips AquaTouch S5420/06 offre una rasatura profonda e priva di difetti, avendo cura di non irritare la pelle. Grazie al sistema di lame “MultiPrecision” con testine arrotondate, questo ottimo rasoio elettrico è in grado di garantire uno scorrimento ottimale su qualunque tipi di pelle, permettendo una rasatura sicura anche nel caso di un utilizzo quotidiano e con pelle sia bagnata che asciutta.

laddove molti rasoi elettrici tendono a generare vistosi arrossamenti, il rasoio elettrico Philips AquaTouch S5420/06 offre una rasatura precisa senza segni o tagli , grazie al suo sistema che solleva e taglia tutti i peli, anche quelli più corti, in poche passate. Dotato di rifinitore di precisione SmartClick, si adatta a qualunque stile di rasatura, anche qualora abbiate interesse nel tenere più lunghi solo baffi o basette. Dotato di un comodo display LED, mostra chiaramente informazioni relative allo stato della batteria e persino sulla pulizia del dispositivo, aiutandovi così a prendervi cura del vostro rasoio per tenere stabili le performance nel tempo. Insomma, si tratta di un prodotto davvero eccellente, un must nella piccola ma eccellente proposta Amazon di oggi, che potrete consultare per intero direttamente tramite la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni in corso!

