Philips Series 9000: rasatura al top della gamma, in sconto di oltre 100€!

Siamo sempre più vicini a Natale e molti stanno correndo ai ripari per trovare il giusto regalo per amici o familiari. Tra i prodotti che in questo periodo vanno per la maggiore nella popolazione maschile ci sono senza ombra di dubbio i rasoi elettrici. Per questo motivo vi consigliamo di non perdervi questo super sconto sul Philips Shaver serie 9000, che grazie a un taglio di 110€ scende ad appena 139,99€, uno dei prezzi più bassi di sempre!

Philips è tra i brand più importanti quando si tratta di rasoi elettrici e anche in questo caso non si smentisce, proponendo un modello che non manca di nulla. Prima di tutto garantisce un taglio più profondo che in una sola passata rimuove il 20% in più di barba. Oltre a questo, grazie alla tecnologia Contour Detect, è in grado di rilevare i contorni del visto in modo da seguirne le linee e ottenere una rasatura precisa. Per concludere non possiamo dimenticarci del sistema V-Track PRO che solleva e guida i peli nella miglior direzione di taglio, garantendo un risultato eccellente senza irritazioni.

Anche le soluzioni per migliorare l’utilizzo non sono da meno, come il display digitale con indicatore numerico della batteria residua, l’Aquatec Wet & Dry, che vi consente di radervi anche con pelle bagnata o schiuma, e per concludere la possibilità di lavare le testine del vostro rasoio direttamente sotto il getto dell’acqua senza dover smontare nulla.

Considerate queste specifiche riteniamo che questa sia veramente un’offerta eccellente e se pensate di fare un regalo piacevole al vostro compagno o a vostro padre sicuramente questa è una scelta con cui andare a colpo sicuro!

