Philips: super sconti fino al 60% su prodotti per la cura della persona

Pronti a partire per le vacanze? Sicuramente sì, ma siete sicuri di aver portato con voi tutto l’occorrente? Qualora così non fosse, vi segnaliamo che, al netto della stagione estiva (e del mese di agosto), Amazon sta continuando a spendersi in diverse, ed ottime, occasioni d’acquisto, con prezzi davvero molto bassi per ciò che concerne anche tanti prodotti utili per le vostre imminenti vacanze!

Ad esempio, per quanto riguarda la giornata di oggi, il portale si propone con sconti anche fino al 60% (e poco oltre) relativi a tanti ottimi prodotti per la rasatura a marchio Philips, con soluzioni per lui e per lei a prezzi davvero irripetibili! Parliamo di rasoi, epilatori, e persino qualche spazzolino elettrico: prodotti ricaricabili e portatili che potrete inserire senza alcun problema in valigia, per potervi coccolare anche nel corso delle vostre prossime vacanze.

Un esempio? Noi vi suggeriremmo di dare un’occhiata all’eccezionale rasoio elettrico Philips Serie 9000 il cui costo originale sarebbe addirittura di 449,99€ ma che, grazie all’offerta di oggi, può essere vostro al prezzo di soli 169,99€, con un risparmio netto di ben 280 euro! Praticamente il prezzo di un qualsiasi altro rasoio elettrico di fascia alta!

Ovviamente, come intuirete dal prezzo, stiamo parlando di uno dei prodotti migliori del mercato ed in grado, stando al produttore, di tagliare fino al 20% di peli in più con una sola passata rispetto ai suoi predecessori! Tecnologicamente avanzato, Philips Serie 9000 è dotato di tecnologia Contour Detect, che permette un movimento delle testine in 8 direzioni differenti, seguendo così i contorni del viso in modo naturale, ed offrendo di conseguenza una rasatura profonda e priva di irritazioni, diminuendo il numero di passate necessarie per una rasatura completa. Inoltre, questo ottimo rasoio elettrico è anche dotato di un comodo display digitale, in grado di monitorare costantemente informazioni come il livello della batteria e l’indicatore di pulizia e di sostituzione della testina di rasatura. Il bello è che, oltre a ciò, Philips Serie 9000 è persino in grado di pulirsi da solo quando in ricarica! Il merito è della sua efficiente stazione di ricarica e pulizia con tecnologia Smart Clean Pro, che pulisce e lubrifica il dispositivo in automatico durante il ciclo di ricarica, offrendovi così non solo un dispositivo efficiente, ma anche molto duraturo, e riducendo così a zero la manutenzione ordinaria.

Insomma, un prodotto eccezionale che, venduto con uno sconto di ben 270€, è comunque solo una delle tante occasiono che Amazon vi offrirà sui prodotti per rasatura e depilazione a marchio Philips, ed ecco perché vi suggeriamo non solo di spulciare la nostra lista di acquisti consigliati, ma anche e soprattutto la pagina Amazon dedicata a tutte le offerte del giorno, così che possiate rintracciare tutte le offerte a disposizione. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

