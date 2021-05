Philips: una settimana di prodotti in offerta su Amazon!

La nostra rassegna delle migliori offerte online ci riporta su Amazon dopo aver visto in mattinata le ottime offerte relative agli aspirapolvere robot, e nello specifico adesso volevamo segnalarvi che sul portale è cominciata una settimana di promozioni dedicata ai prodotti Philips. Nello specifico la promozione vi permetterà di acquistare tanti articoli dedicati alla cura della persona come rasoi, spazzolini elettrici ed epilatori del noto brand, con sconti tali da ribassare i prezzi anche del 60%, insomma, una vera occasione da sfruttare subito, soprattutto se si è anche alla ricerca di idee regalo da fare per la Festa della Mamma.

Tante sono le occasioni presenti ma, tra le varie, vi suggeriamo di tenere d’occhio l’epilatore Philips Lumea Prestige, che potrete acquistare a 299,99€ con uno sconto di ben 260€ rispetto al suo tipico prezzo! Questo epilatore sfrutta la tecnologia di luce pulsata per ridurre i tempi e soprattutto il dolore di ogni singolo trattamento, con il risultato di fino ad 8 settimane di pelle liscia in sessioni della durata di pochissimi minuti. Inoltre, Philips Lumea Prestige scansiona le parti del corpo trattate suggerendo sempre quale sia l’impostazione luminosa più adatta in base alla sensibilità della pelle e la quantità di peli, in modo da offrire sempre il migliori risultato possibile, con una cura particolare per la pelle.

L’epilatore Philips Lumea Prestige, inoltre, è il primo della categoria a sfruttare particolari accessori sagomati per avere un contatto completo con la pelle, così da andare ad agire in modo ottimale con la superficie trattata ed arrivare anche in qualsiasi posizione del corpo senza alcuna difficoltà. Inoltre, questo particolare modello si propone anche con un comodo e funzionale accessorio per il viso, che vi permetterà di effettuare trattamenti di precisione in zone di dimensioni di circa 2 cm quadrati di ampiezza.

Utilizzabile sia in modalità con filo che cordless per una maggior libertà di movimento, Philips Lumea Prestige è, insomma, uno strumento davvero eccezionale anche se, come sempre, si tratta solo di uno dei tanti prodotti in offerta, ed ecco perché vi suggeriamo di visitare l’apposita pagina del portale, così da trovare quella perfetta per voi. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti su Amazon, vorremmo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

