Tra le proposte più interessanti di questo periodo c’è indubbiamente una delle nuove iniziative eBay, nata meno di un anno fa e con ancora più articoli di prima. Si tratta della sezione Imperfects, ideale per gli amanti di abbigliamento, scarpe e accessori firmati da grandi designer che vogliono risparmiare somme sostanziose. Nella categoria creata dallo store, infatti, avrete la possibilità di acquistare capi di ogni genere a prezzi stracciati: da vestiti e maglie fino a borse e gioielli, tutti prodotti considerati come nuovi ma con piccoli difetti. Avrete a disposizione articoli di oltre 100 brand e adatti a ogni stile e, non meno importante, a ogni tasca, con con sconti che toccano addirittura il 60%!

Vi spieghiamo nel dettaglio perché i capi di Imperfects di eBay sono imperdibili e così tanto scontati. In primis, perché hanno piccoli difetti e, dunque, non si tratta di prodotti molto rovinati bensì di abbigliamento e accessori con minuscole imperfezioni. Per questo sono ugualmente un’ottima proposta per chi ha piacere di portar a casa dei capi di alta moda a un prezzo fortemente scontato!

Imperfects di eBay è a tutti gli effetti un’ottimo modo di fare shopping in maniera responsabile, rispettando l’ambiente senza rinunciare allo stile! Grazie a questa iniziativa, lo store si pone in maniera attiva nei confronti della salvaguardia del pianeta, dando una seconda chance a questi capi, senza sprecarli. Tra le proposte più interessanti, ci sono indubbiamente le scarpe da donna in vernice di Philipp Plein nella colorazione bianca, disponibili ad appena 119€ invece di 459€.

Unico difetto di queste meravigliose calzature del designer tedesco? Delle invisibili macchiette e piccoli segni di ingiallimento sulla gomma che, senza dubbio, vi permettono di indossarle al meglio garantendovi un risparmio più che imperdibile.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alle proposte Imperfects, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

