Piccoli prezzi, fino al 50% di sconto su Monclick!

Monclick, un noto negozio e-commerce, ha inaugurato una nuova promozione denominata “Piccoli prezzi”. Si tratta di un’iniziativa che permette a tutti gli interessati di acquistare uno o più prodotti a un prezzo decisamente allettante. Gli sconti vanno dal 5 al 50%, mentre la promozione scade nei prossimi giorni, di conseguenza vi invitiamo ad affrettarvi.

Fujifilm Instax mini 70 è uno dei prodotti più interessanti della promozione in questione. Per chi non la conoscesse, si tratta di una macchina fotografica istantanea (al seguente indirizzo una nostra guida dedicata) che si presenta con diverse modalità di scatto (per esempio, la modalità selfie) e tante altre piccole novità rispetto ai modelli precedenti. Il suo prezzo di vendita consigliato è di 129,99 euro, ma potete trovarla a soli 99,90 euro, grazie allo sconto del 23%.

Le stampanti sono da sempre un ottimo compagno per i professionisti, soprattutto commercialisti e consulenti. La promozione “Piccoli prezzi” abbatte il prezzo del modello Ecotank et-2750 c11cg22402 di Epson, una stampante multifunzione Inkjet dotata di tutte le migliori funzionalità presenti sul mercato. Non solo questa stampante consente di scannerizzare i documenti, ma anche di stamparli con grande velocità e precisione. Con uno sconto del 27%, questo gioiellino è venduto ora a 219,90 euro!

In questo articolo, inoltre, vi presentiamo una selezione di prodotti da acquistare assolutamente, compatibili con Piccoli Prezzi. Prima di passare alla nostra rassegna, vi consigliamo caldamente di seguirci sui nostri canali Telegram, dove troverete tutte le migliori offerte sulla tecnologia, sull’hardware, sugli smartphone e anche su tutti i prodotti cinesi. Infine, se siete interessati alla lista completa dei prodotti promozionati, vi consigliamo di consultare il seguente indirizzo!

