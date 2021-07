PlayStation 5 da Mediaworld: versione digital in vendita dalle 15:00!

Aggiornamento ore 15:48: console esaurite!

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, a partire da oggi e fino a dopodomani, avrete la possibilità di acquistare da Mediaworld una console PlayStation 5, in quella che parrebbe essere l’ultima chance offerta dalla catena prima dell’arrivo del periodo delle vacanze estive. Il bello è che, tuttavia, si tratta solo dell’ennesima occasione schierata in campo dai vari portali di shopping, in quello che è un mese di luglio che si sta dimostrando particolarmente ricco di occasioni di acquisto, come per altro dimostrato, proprio stamattina, dall’ennesima vendita a sorpresa da parte di GameStop, che ha aperto la mattinata proprio all’insegna di PlayStation 5.

Tornando a noi, per quanto riguarda la giornata di oggi, Mediaworld metterà a disposizione, a partire dalle 15:00, PlayStation 5 in versione “Digital Edition”, ovvero quella sprovvista di lettore dischi e, pertanto, utilizzabile solo con i giochi scaricati direttamente da PlayStation Store. Quest’ultima sarà la sola versione della console in vendita, e per quella con disco vi toccherà aspettare quanto meno la giornata di domani. In ogni caso, sappiamo bene quanto questa notizia possa fare la gioia di molti di voi, visto che proprio PlayStation 5 Digital Edition è, ad oggi, la versione più difficile da reperire della console Sony, complice certamente il suo prezzo basso che, come saprete, vi permetterà di acquistarla a soli 399,99€!

Ciò detto, vi ribadiamo alcuni principi che regoleranno la vendita di Mediaworld, secondo quella che è un’abitudine a cui il portale ci ha ormai abituati da tempo. Anzitutto vi segnaliamo che la vendita non avverrà sullo store Mediaworld, ma su di una frangia appositamente inaugurata all’inizio dell’anno per scongiurare che il sito e-commerce della catena vada in crash a causa delle richiese di accesso. Dovrete quindi accedere a queste coordinate per acquistare la console, ed avrete l’obbligo di registrarvi al sito!

Senza un accesso, infatti, non sarà possibile procedere all’acquisto, sicché vi suggeriamo di utilizzare il tempo che ci separa dall’apertura della vendita per poter completare la registrazione al portale, la qual cosa non richiederà che pochissimi minuti. Un piccolo prezzo da pagare per una console che, non solo viene venduta con una spedizione immediata e veloce, ma anche e soprattutto senza sovrapprezzo, e senza obbligo di bundle con altri prodotti. Non si tratta quindi, come molti credevano, di un preorder, ma di una vendita effettiva!

Ovviamente, vi ribadiamo che questa di oggi è solo una delle 3 occasioni di acquisto messe a disposizione dello store e, pertanto, anche nei prossimi giorni avrete l’occasione di acquistare l’ambitissima console Sony sebbene, come ormai saprete, queste vendite non riescono mai a garantire un acquisto per tutti, ed è per questo che vi suggeriamo di monitorare costantemente la situazione, aiutandovi anche grazie alla nostra selezione di notizie quotidiane dedicate al mondo dello shopping e delle offerte. Del resto, visto l’ormai prolungato shortage di componenti causato dal COVID-19, occorrerà ancora affidarsi a lungo a queste vendite “a singhiozzi” da parte dei vari store, visto che il ritorno alla normalità pare ancora molto lontano.

In chiusura, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!