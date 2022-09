Avete voglia di acquistare i nuovi titoli The Pokémon Company per la vostra Nintendo Switch ma state aspettando l’offerta giusta? Il nostro consiglio è di non farvi scappare Pokémon Scarlatto e Violetto, al momento in prevendita insieme al prezzo di appena 94,80€ invece di 119,98€ su eBay. Un’occasione davvero imperdibile, in attesa che escano ufficialmente il 18 novembre 2022!

Dato che si tratta di titoli particolarmente richiesti e, come potrete immaginare, le scorte a disposizione non sono moltissime, il nostro consiglio è di acquistare Pokémon Scarlatto e Violetto il prima possibile. Ma, nel caso in cui l’offerta fosse terminata, vi invitiamo a tenere in considerazione questa opzione a 99,98€, altrettanto vantaggiosa!

In arrivo a metà novembre, i due videogiochi The Pokémon Company saranno i primi open world con componente multiplayer, ambientati a Paldea, una nuovissima regione tutta da scoprire, seguendo la scia di Pokémon Diamante Lucente, Perla Splendente e del recente Leggende Pokémon: Arceus!

Potrete scegliere il vostro primo compagno d’avventura tra Sprigatito, Fuecoco o Quaxly e, non meno importanti, verranno introdotti dei nuovi Pokémon leggendari, Koraidon e Miraidon. In più, non solo i due Professori saranno diversi, anche in base alla versione giocata, ma ci saranno tanti nuovi personaggi ad accompagnarvi nell’esplorazione di Paldea!

