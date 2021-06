Preparati per l’estate con gli sconti Amazon su giocattoli e giardino

Se da un lato si cerca di salvare il budget per il Prime Day, dall’altro si cerca di prepararsi per l’estate, prendendo in considerazione ogni genere di articolo che possa aiutare a trascorrere le future e bellissime giornate all’aperto con il massimo del divertimento. A tal proposito, Amazon ha pensato ad un’iniziativa rivolta soprattutto ai più piccoli, proponendo molteplici prodotti delle migliori marche a prezzi stracciati fino al 6 giugno.

In tantissimi casi, gli sconti superano il 40%, rendendo questa un’ottima occasione per dotarsi di tutto l’occorrente necessario affinché i propri bambini possano divertirsi con prodotti di qualità e in sicurezza. Numerose sono le possibilità di acquisto, come il bellissimo scivolo Feber Junior, proposto a soli 62,89€ invece di 89,90€, perfetto da posizionare nel proprio giardino e ricco di funzionalità, tra cui un innesto per la canna dell’acqua.

Resistente e sicuro, lo scivolo Feber Junior vanta sponde di sicurezza e scalini antiscivolo, in modo tale che anche i più piccoli possano divertirsi in sicurezza. Ad ogni modo, è possibile risparmiare anche su prodotti che aiutano a sviluppare la mente dei più piccoli, come ad esempio la Chimica dei mostri di Lisciani Giochi, un porta provette che vi permetterà di fare numerosi esperimenti chimici nella vostra cameretta e, allo stesso tempo, capace di farvi divertire.

I più piccoli potranno sbizzarrirsi con molteplici altri articoli di Amazon, i quali vengono proposti a prezzi molto convenienti. Dal momento che la selezione è ampia, il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata, sebbene abbiamo citato in calce quelli che riteniamo essere alcune delle soluzioni più interessanti, nonché quelle che godono dello sconto maggiore. Prima di passare altrove, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

