Preparati! Su ogni set LEGO avrai il doppio dei punti: ecco quando!

Se siete appassionati di LEGO e vi piace acquistare nuovi set di tanto in tanto, vi invitiamo a mettere in pausa i vostri acquisti per un momento. È stata infatti annunciata una promozione interessante: dal 15 al 20 ottobre, chi acquisterà qualsiasi set LEGO avrà la possibilità di prendere il doppio dei punti. Questa offerta è riservata ai membri del programma LEGO Insiders, al quale tutti possono iscriversi. Si tratta di un'opportunità imperdibile per tutti i fan del brand e per i collezionisti accaniti dei mattoncini LEGO!

Vedi offerte su LEGO

Doppi punti LEGO, perché approfittarne?

Seppur per un tempo limitato, la promozione dei doppi punti rappresenta un'opportunità per i collezionisti di ampliare la propria collezione in modo strategico. I punti accumulati possono trasformarsi in premi, come set in edizione limitata o accessori speciali, permettendo così di ottenere vantaggi significativi. Inoltre, la promozione è esclusiva per i membri del programma LEGO Insiders, il che la rende ancora più allettante per chi desidera entrare in questo mondo esclusivo.

In questo periodo, gli appassionati di Minecraft possono ad esempio approfittare della promozione per acquistare una ricreazione LEGO dell’iconico Banco da lavoro di Minecraft, perfetta per festeggiare il quindicesimo anniversario del gioco. Questo set non è solo un omaggio a un titolo che ha catturato l'immaginazione di milioni di giocatori, ma offre anche l’opportunità di costruire e personalizzare la propria avventura all'interno del mondo di Minecraft. Ma non finisce qui: LEGO ha lanciato una vasta gamma di modelli creativi per i gamer, dai set ispirati ai personaggi del gioco a costruzioni che stimolano la fantasia e la creatività.

In sintesi, non lasciatevi sfuggire questa occasione! Acquistare i vostri set LEGO preferiti durante il periodo di doppia accumulazione di punti non solo arricchisce la vostra collezione, ma offre anche l'opportunità di celebrare i quindici anni di Minecraft con una costruzione unica. Visitate il sito LEGO, iscrivetevi al programma Insiders e preparatevi a scoprire un mondo di creatività e innovazione con i vostri set LEGO preferiti!

