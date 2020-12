Prezzi mai visti per PC e accessori da vero gamer da Mediaworld

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della mattinata di Mediaworld dove, come avrete visto, spicca l’ottima smart TV LG 49UN73006LA da 49″, ora ancora disponibile al prezzo di appena 379,00€, è ora il momento di occuparsi d’altro, pur restando nei confini dell’ottimo portale dedicato ad elettronica ed elettrodomestici.

Fino al prossimo 6 dicembre, infatti, saranno disponibili sullo store tantissime offerte dedicate esclusivamente al mondo del gaming, con proposte che spaziano attraverso i diversi aspetti del settore, con sconti su console, software, accessori e persino PC desktop e notebook! Si tratta di una tornata di offerte a dir poco sorprendete, sia perché i prodotti in sconto sono davvero moltissimi, sia perché, data la recente conclusione della mega tornata promozionale di Black Firday e Cyber Monday, molti portali si sono quasi del tutto svuotati di offerte, in quella che è una piccola pausa prima dell’arrivo delle promozioni invernali.

Molti i prodotti in sconto anche se, a nostro giudizio, una delle offerte migliori del lotto è certamente quella che riguarda l’ottimo notebook da gaming Lenovo Legion Y740, qui proposto nella sua variante più piccola, ovvero con schermo da 15,6″ pur restando, sia chiaro, un prodotto di fascia alta. Progettato con uno chassis sottile ed elegante in alluminio (cosa non comune nel settore dei notebook da gioco), Lenovo Legion Y740 monta un processore Intel Core i7 9750H abbinato a ben 16GB di memoria RAM e da una scheda grafica Nvidia RTX 2070, mentre lo spazio di archiviazione è composto da un hard disk da 1TB e da un SSD da 256GB.

Dotato di un display luminoso e brillante da 15,6″, con una frequenza di risposta a 144Hz, Lenovo Legion Y740 è agile, scattante, ed è in grado di reggere il confronto anche con i videogame più recenti e avidi di prestazioni, offrendo un’esperienza di gioco senza inciampi ed arricchita anche da un’ottimo comparto visivo e acustico. Se da un lato l’ottimo display restituisce immagini vivide e luminose grazie anche al supporto Dolby Vision, dal punto di vista acustico il notebook riesce ad offrire un discreto soundstage, anche al netto delle dimensioni ridotte dei driver. Progettato per lunghe sessioni di gioco, il Lenovo Legion Y740 sostiene senza problemi l’aumento della temperatura nel tempo, grazie alla presenza di un sistema di dissipazione avanzato dedicato sia alla CPU che alla GPU.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto davvero ottimo per giocare che, venduto al prezzo di ben 2.499,00€ può essere vostro fino al prossimo 6 dicembre (e fino ad esaurimento scorte) a soli 1.999,00€, con un risparmio netto di 500 euro! Un vero e proprio affare che si unisce agli altri presenti nella nostra selezione di prodotti in sconto a cui, come vedrete, abbiamo anche aggiunto una comoda lista di offerte divise per categorie merceologiche, così che la consultazione dei prodotti sia ancora più semplice e veloce, ben chiaro che il nostro invito è comunque quello di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, ancora una volta vogliamo invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte per categoria

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!