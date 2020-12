Smart TV LG 49UN73006LA da 49″ a meno di 400€ nelle offerte Mediaworld

Il Black Friday e il Cyber Monday sono terminati, ma ci vorranno ancora diversi giorni prima di tornare alla totale normalità. Nella rete, intanto, le offerte continuano e anche se sono indubbiamente meno rispetto alla scorsa settimana, portali come Mediaworld offrono sempre qualcosa di interessante, proponendo agli utenti sconti che potrebbero invogliare chi non è riuscito ad approfittare delle occasioni dei giorni passati.

Il numero di prodotti in offerta da Mediaworld rimane elevato, nonostante il Black Friday sia terminato da poco, con una scelta di articoli che spaziano dagli smartphone fino agli elettrodomestici di grandi dimensioni. Tra i tanti, abbiamo deciso di segnalarvi ancora una volta un televisore, dal momento che l’LG 49UN73006LA da 49 pollici viene venduto a 379,00€ invece di 499,00€, un prezzo che colloca questa smart TV tra le migliori che potete acquistare in questo momento per questa dimensione specifica.

Non siamo difronte al modello più avanzato prodotto da LG, ma la 49UN73006LA ha ben pochi compromessi se paragonata ad una smart TV di fascia alta il che la rende un’ottima scelta per coloro che vogliono risparmiare senza rinunciare ad un televisore di ottima qualità. I pannelli LG sono tra i migliori disponibili e sono capaci di offrire risoluzioni e immagini dettagliate. Il processore quad-core, con la sua intelligenza artificiale, riesce ad ottimizzare il tutto, portando l’esperienza visiva ad un livello ancora più alto. Non manca ovviamente l’integrazione degli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant.

Come detto, anche a distanza di pochi giorni dal termine del Black Friday, le offerte Mediaworld non mancano, ma per scoprirle tutte suggeriamo di visitare la pagina dedicata e di dare un'occhiata alla nostra lista in calce, dove abbiamo riportato solo una parte di ciò che offre il catalogo.

