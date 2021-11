Prezzo bomba per Mi Smart Band 6 NFC: sconto del 26%!

Vi segnaliamo un’altra ottima offerte del Black Friday 2o21 di Amazon che, ne siamo certi, potrebbe costituire un regalo di Natale più che gradito per praticamente chiunque o, perché no, come un ottimo regalo da fare a sé stessi!

Vi segnaliamo, infatti, che sul portale è in sconto del 26% la splendida Mi Band 6, nello specifico la nuovissima versione che include anche le funzioni NFC, originariamente non previste nel modello originale. Il prezzo? Stiamo parlando di appena 40,84€, contro i 54,99€ del prezzo originale! Un affare, specie considerando che, lo ripetiamo, si tratta di una versione della smartband approdata da pochissimo sul mercato.

Munita di sistema NFC, grazie al quale potrete effettuare i vostri pagamenti proprio come fosse una carta contactless, Mi Band 6 è solo l’ultima nata della famiglia di smartband Xiaomi, ovvero quella che è senza dubbio la smartband più venduta di sempre, nonché la più apprezzata in termini di rapporto qualità/prezzo.

Del resto, parliamo di una smartband che, anche con questa sua sesta generazione, ha sbaragliato la concorrenza, proponendosi con un bellissimo display AMOLED da 1,56″, con una risoluzione di 326 PPI, oltre che un sensore per il tracciamento SpO2, in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, nonché un monitor per i periodi di ovulazione femminile.

Come se non bastasse, Mi Band 6 risponde anche alle esigenze di chi ha una passione smodata per lo sport, giacché parliamo di una smartband che include oltre 30 modalità di allenamento e che, grazie alla sua impermeabilità fino a 5 ATM, permette di monitorare l’attività sportiva persino in piscina.

Stiamo quindi parlando di una smartband pressoché perfetta già in origine che, avendo ora ricevuto anche le funzioni NFC, risulta persino più appetibile, specie considerando il prezzo ridicolo a cui viene venduta di appena 40,84€!

Insomma, un vero e proprio affare, che risulterà ancora più conveniente grazie alla spedizione gratuita garantita dal servizio Amazon Prime a cui, specie considerando lo shopping del Black Friday 2021, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi!

Amazon Prime, infatti, vi garantirà spedizioni rapidissime e gratuite, oltre all’accesso a molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video, con cui potrete guardare film, cartoni animati e serie TV in streaming, gratuitamente, e da qualsiasi dispositivo! Un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday 2021, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

