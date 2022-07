Anche se da poco è passato il Prime Day questo non significa che le offerte siano finite, e ce lo dimostra in questo caso eBay, anche in un periodo che solitamente non riserva tante sorprese. Nella sezione “Imperdibili” troviamo infatti la LG NanoCell 55NANO796PB da 55 pollici, una smart TV moderna con pannello a nanocellule, venduta per un tempo limitato, complice anche le scorte limitate, a soli 339,99€, uno dei prezzi più bassi di sempre per questo modello.

Il prezzo originale è di 899,00€, siamo quindi di fronte a un’offerta decisamente conveniente e più bassa rispetto alla concorrenza, come in questo caso. Oltre che per la convenienza, dovreste cogliere al volo questa occasione anche per il semplice motivo che si tratta di una smart TV dotata della tecnologia NanoCell, che fa sì che il pannello sia composto da tantissime particelle di 1 nanometro, che assicurano una riproduzione delle immagini straordinaria, il non plus ultra in questa fascia di prezzo.

La peculiarità della LG NanoCell 55NANO796PB si trova infatti nel pannello che, come detto, è stato prodotto con una delle migliori tecnologie di riproduzione attualmente presenti sul mercato, di gran lunga migliore rispetto alla classica retroilluminazione a LED. Quest’ultima fa illuminare il retro dello schermo anche quando non serve, rendendo le immagini sì luminose ma con una gamma cromatica non paragonabile a quella di una NanoCell, che si esalta nei film e nei contenuti HDR.

La tecnologia NanoCell, inoltre, rimuove ogni impurità dai colori, garantendo così immagini vivaci e realistiche. Il merito va anche al processore Quad Core con intelligenza artificiale, che ottimizza ulteriormente le scene per assicurare che il pannello sprema al massimo il potenziale della smart TV. Sullo stesso livello vi è la definizione del pannello che, con i suoi 8 milioni di pixel, vi permetterà di vedere i vostri contenuti preferiti in modo nitido e dettagliato.

In sostanza, parliamo di una smart TV di grande valore, acquistabile oggi a un prezzo davvero vantaggioso e mai così basso. Se siete interessati a dare uno sguardo più approfondito all’offerta, consigliamo di passare direttamente sulla pagina eBay dedicata, consci del fatto che dovreste farlo subito per evitare che le scorte terminino.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

