Processori Intel 11a generazione: dove acquistarli al miglior prezzo

Prima di archiviare quello che è stato un mese ricco di offerte, vogliamo dedicare dello spazio ad una delle novità degli ultimi giorni. E dunque, dopo avervi ricordato che le offerte Amazon di primavera stanno per scadere, è il momento di scoprire le opportunità di AK Informatica, che ha aumentato il numero di prodotti nel catalogo aggiungendo i nuovi processori Intel di 11° generazione.

Al momento della nostra scrittura, AK Informatica è l’unico store ad avere la disponibilità delle nuove CPU Intel, a partire dal Core i5-11400 fino ad arrivare al top di gamma Core i9-11900K. Come saprete, i processori Intel di 11° generazione sono la risposta alle soluzioni della controparte AMD Ryzen 5000 e offrono prestazioni sorprendenti, soprattutto nel gaming, dove l’azienda di Santa Clara ha sempre avuto una marcia in più.

Pur essendo realizzati ancora con processo produttivo a 14nm, Intel è riuscita a tirare fuori nuove prestazioni, le quali permetteranno ai giocatori di aumentare gli FPS in game e giocare ai propri titoli preferiti con una fluidità ancora migliore. A tal proposito, sebbene tutti i modelli siano validi, il Core i7-11700K sembra sia quello più adatto per coloro che sono soliti usare il PC per giocare, ed a confermalo è la nostra recente recensione, che vi invitiamo a leggere qualora vogliate scoprire tutti i dettagli della nuova serie.

Le novità portate da Intel sono numerose e accontentano tutti quelli che vogliono che il proprio PC offra sempre il massimo delle prestazioni. Quindi, se stavate aspettando l’arrivo sul mercato dei nuovi processori Intel di 11° generazione, sappiate che AK Informatica è al momento l’unico store che vi permette di comprarli. Ovviamente, aggiorneremo la pagina non appena questi processori saranno disponibili anche su altri portali, in modo da offrirvi la possibilità di acquistarli tramite il vostro store preferito.

