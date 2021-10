Prodotti per il giardinaggio e fai da te Black+Decker a prezzi straordinari su Amazon

Anche oggi ci sono state un mucchio di occasioni per risparmiare sugli acquisti online e, come avviene di solito, gran parte del merito va ad Amazon, che non smette di pubblicare offerte neanche nel tardo pomeriggio. Vi segnaliamo, infatti, che sulle pagine del colosso dell’e-commerce è appena iniziata una nuova tornata di offerte dedicata ad alcuni prodotti per il giardinaggio e per il fai-da-te a marchio Black+Decker.

In questa occasione, però, il portale ha deciso di coinvolgere un numero molto limitato di prodotti. Tuttavia, la scontistica su quest’ultimi supera il 50%, come nel caso del trapano Black+Decker ASD184KB-QW, il quale crolla da 149,95€ a soli 69,99€. Una promozione, dunque, ben mirata e poco generica, che vi permetterà comunque di portarvi a casa diversi tosaerba, motosega e tagliabordi.

Come detto, una delle offerte più allettanti riguarda il trapano menzionato pocanzi, un modello dotato di display digitale con luce LED e capacità di forare legno fino a 25 mm. Una volta impugnato, sarà semplice e comodo da usare, e vanta di accorgimenti interni che gli permetteranno automaticamente di regolarsi in base alla vita e alla superficie. Con un semplice click, potrete passare dalla modalità avvitatura a quella foratura e, in entrambi i casi, godere della massima accuratezza, grazie anche alla velocità variabile.

Siete soliti effettuare lavori fai-da-te in ambienti scuri? Nessun problema, dato che il Black+Decker ASD184KB-QW possiede inoltre una pratica luce a LED in grado di illuminare l’area di lavoro, mentre le due batterie a litio da 18V vi garantiranno un’ottima autonomia. Insomma, uno strumento capace di farvi eseguire lavori precisi e in totale sicurezza, grazie all’impugnatura antiscivolo.

Come anticipato, seppur in quantità limitata, in questa nuova promozione di Amazon ci sono altri prodotti interessanti in forte sconto, ed ecco perché consigliamo anche in questo caso di dare un’occhiata alla pagina dedicata, così che possiate trovare l’offerta più adatta a voi. Infine, qualora foste alla ricerca non solo di occasioni relativi al fai-da-te, ma anche e soprattutto di tante ottime offerte quotidiane, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

