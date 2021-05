Prodotti per lo sport e tempo libero scontati oltre il 50% su Amazon

Se la promozione sportiva proposta da eBay non è stata sufficiente per attenuare la vostra voglia di offerte e di allenamento, vi informiamo che anche Amazon ha deciso di mettere in piedi un’iniziativa simile, che potrebbe aiutarvi ad acquistare una serie di attrezzi utili per allenarvi comodamente da casa a prezzi bassi e competitivi. Sebbene il numero di articoli proposti non raggiunga quello di eBay, la selezione fatta dal colosso dell’e-commerce mira a prodotti ben specifici, alcuni dei quali scontati oltre il 50%.

Uno dei più interessanti, a nostro avviso, è il rullo per bicicletta a magnete, un attrezzo che vi permetterà di andare in bicicletta stando a casa. Il suo costo di 119,95€ viene fatto crollare da Amazon fino a soli 54,36€, il che probabilmente invoglierà diversi appassionati di ciclismo a valutarne l’acquisto, che deve essere fatto in tempi brevi dato che l’offerta non durerà in eterno.

Compatibile con biciclette da 26 a 28 pollici, questo rullo a magnete gode di una struttura stabile in acciaio ed è semplice e immediato da usare, grazie all’attacco a sgancio rapido che vi permetterà di iniziare l’allenamento in meno di un minuto. Inoltre, dispone di 5 livelli di resistenza, che potrete usare al posto o in combinata con le marce della bicicletta, al fine di simulare diverse pendenze.

Per permettere al pneumatico di non consumarsi, il rullo posteriore è lavorato di precisione ed è adatto per qualsiasi tipo di bicicletta, incluse quelle da corsa, a patto che la dimensione della ruota sia compatibile con le misure citate pocanzi. Insomma, un attrezzo decisamente interessante, nonché un’ottima soluzione per coloro che vogliono allenarsi in bici senza la necessità di scendere in strada, evitando di preoccuparsi del traffico e ostacoli.

Questo e molti altri attrezzi sportivi potete trovarli sulla pagina promozionale, che suggeriamo caldamente di visitare, così come i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

